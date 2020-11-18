 

Опровержение

31 июля 2019 года на сайте АПН была опубликована статья Дмитрия Васильчука "Некоронованный король АСВ. Как В.Акаев и его "друзья" К.Черкалин и В.Мирошников нанесли огромный ущерб репутации АСВ", расположенная по интернет-адресу https://www.apn.ru/index.php?newsid=37957 (ссылка удалена по решению суда). Согласно решению Тверского районного суда г. Москвы по делу №2-1859/2020б вступившего в законную силу 18.08.2020 года редакция АПН опровергает содержащуюся в статье информацию. В частности, признает несоответствующими действительности содержащиеся в статье сведения в отношении гражданина Акаева Владимира Мовлидовича. Согласно решению суда данная статья удалена с сайта АПН.
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