Соцработники хотят освободиться от ухода на дому за людьми с опасными болезнями
- 16.11.2020, 18:16,
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Госдума рассмотрит законопроект, дающий соцработникам право отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжёлая форма туберкулеза или продвинутая стадия рака.
По словам
автора законопроекта, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, об этом просят сами соцработники:
"О таких изменениях в законодательстве нас просили сами социальные работники, которые опасаются за своё здоровье и жизнь. У нас есть граждане, которым положены услуги социального обслуживания на дому. При этом они могут иметь опасные инфекционные заболевания. По идее, такие лица должны находиться в специализированных учреждениях и получать соцподдержку там".
Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект. В "Справедливой России" и КПРФ отметили, что инициативу можно поддержать, однако она решит лишь часть проблем, оставив больных без помощи.