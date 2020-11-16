Соцработники хотят освободиться от ухода на дому за людьми с опасными болезнями

Госдума рассмотрит законопроект, дающий соцработникам право отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжёлая форма туберкулеза или продвинутая стадия рака.

По словам автора законопроекта, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, об этом просят сами соцработники:

"О таких изменениях в законодательстве нас просили сами социальные работники, которые опасаются за своё здоровье и жизнь. У нас есть граждане, которым положены услуги социального обслуживания на дому. При этом они могут иметь опасные инфекционные заболевания. По идее, такие лица должны находиться в специализированных учреждениях и получать соцподдержку там".



Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект. В "Справедливой России" и КПРФ отметили, что инициативу можно поддержать, однако она решит лишь часть проблем, оставив больных без помощи.

