В Московской и Владимирской областях создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской и Владимирской областях.





В Ковровском районе Владимирской области будет открыта ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1", здесь разместят предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Предполагается, что на территории ОЭЗ будет создано более 500 рабочих мест, в регион привлекут около 2,6 млрд рублей инвестиций.

В городском округе Домодедово Московской области откроется ОЭЗ "Максимиха".

"Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций - около 10 млрд рублей".