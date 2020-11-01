 

В Московской и Владимирской областях создадут особые экономические зоны

 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской и Владимирской областях. 


В Ковровском районе Владимирской области будет открыта ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1", здесь разместят предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Предполагается, что на территории ОЭЗ будет создано более 500 рабочих мест, в регион привлекут около 2,6 млрд рублей инвестиций.

 

В городском округе Домодедово Московской области откроется ОЭЗ "Максимиха".

"Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций - около 10 млрд рублей".

 


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