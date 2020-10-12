Россия внезапно вышла на второе место в мире по объёмам судостроения
- 12.10.2020, 18:15,
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Английское аналитическое агентство Clarkson Research опубликовало рейтинг, в котором Россия заняла второе место в мире по судостроению. Это довольно неожиданный результат, поскольку раньше тройка лидеров долгое время оставалась неизменной: Южная Корея, Китай, Япония.
Первое место традиционно досталось Южной Корее: в третьем квартале на её долю пришлось 45% всего мирового судостроения. Если говорить об абсолютных показателях, это 1,42 млн CGT (CGT — это регистровая тонна, единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³ и тоннаж всех судов пересчитывается в регистровые тонны, чтобы удобно было сравнивать их между собой, а в рейтинге учитывается именно тоннаж).
Следом за Южной Кореей традиционно всегда шёл Китай. Но в этот раз вторую строчку рейтинга заняла Россия. За минувшие три месяца объем российского тоннажа в судостроении составил 860 тысяч CGT. Это на 30 тыс. регистровых тонн больше, чем у Китая, который занял в этот раз третью строчку рейтинга.