Россия внезапно вышла на второе место в мире по объёмам судостроения

Первое место традиционно досталось Южной Корее: в третьем квартале на её долю пришлось 45% всего мирового судостроения. Если говорить об абсолютных показателях, это 1,42 млн CGT (CGT — это регистровая тонна, единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³ и тоннаж всех судов пересчитывается в регистровые тонны, чтобы удобно было сравнивать их между собой, а в рейтинге учитывается именно тоннаж).

Следом за Южной Кореей традиционно всегда шёл Китай. Но в этот раз вторую строчку рейтинга заняла Россия. За минувшие три месяца объем российского тоннажа в судостроении составил 860 тысяч CGT. Это на 30 тыс. регистровых тонн больше, чем у Китая, который занял в этот раз третью строчку рейтинга.