 

Кости из скорлупы и рисовой шелухи: прорыв в имплантации?

Материаловеды разработали технологию, которая может превращать рисовую шелуху и скорлупу яиц в дешёвую и прочную биокерамику, из которой возможно делать имплантаты костей. 
 
"Мы предложили простой метод извлечения чистого диоксида кремния из рисовой шелухи. В процессе испытаний мы показали, что полученный таким способом материал не ухудшает жизнеспособность контактирующих с ним клеток", – так объяснил суть достижения один из авторов, доцент НИТУ "МИСиС" Фёдор Сенатов.
 
Большой плюс нового материала в том, что, по сравнению с металлом или полимерами, которые сейчас используются для сращивания или замещения костей, биокерамика гораздо ближе человеческому организму, травмы с нею заживают быстрее, и можно добиться того, чтобы биоразлагаемые материалы постепенно выводились из тела, замещаясь полноценной костью. 
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APN.ru