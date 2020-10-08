Кости из скорлупы и рисовой шелухи: прорыв в имплантации?

Материаловеды разработали технологию, которая может превращать рисовую шелуху и скорлупу яиц в дешёвую и прочную биокерамику, из которой возможно делать имплантаты костей.

"Мы предложили простой метод извлечения чистого диоксида кремния из рисовой шелухи. В процессе испытаний мы показали, что полученный таким способом материал не ухудшает жизнеспособность контактирующих с ним клеток", – так объяснил суть достижения один из авторов, доцент НИТУ "МИСиС" Фёдор Сенатов.

Большой плюс нового материала в том, что, по сравнению с металлом или полимерами, которые сейчас используются для сращивания или замещения костей, биокерамика гораздо ближе человеческому организму, травмы с нею заживают быстрее, и можно добиться того, чтобы биоразлагаемые материалы постепенно выводились из тела, замещаясь полноценной костью.