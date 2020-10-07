Половина россиян рассчитывают на пенсии работать и думают накопить на неё самостоятельно

Банк "Открытие" провёл опрос , согласно которому более половины россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, а 12% уже это сделали. Не планируют копить на старость 28% россиян, причём больше всего их на Севером Кавказе (34%).

Лучший способ накопить на старость, по мнению граждан России, -- вклад или накопительный счёт, возможна покупка акций, облигаций или недвижимости.

Вместе с тем, 49% россиян на пенсии планируют продолжать работать.