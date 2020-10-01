Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Три года назад, в августе 2017 г. на сайте Белого Дома появилась петиция американских граждан с требованием к Президенту объявить Джорджа Сороса «террористом» и арестовать (воспользовавшись «Законом о конфискации имущества террористов») все активы его головных организаций. В петиции говорилось, что Соросом созданы и финансируются десятки (а, скорее, сотни) организаций, чья единственная цель — разложить методами террора конституционный порядок Соединенных Штатов, подчинить своему влиянию структуры Демократической партии и Федерального Правительства.

Инициатор акции, композитор Ванесса Фелтнер, так объясняла свои действия: «Мы видели, что он спонсировал бунты в Европе, а теперь это грозит Америке. Сорос — бессердечный монстр, который может уничтожить весь мир и заставить нас подчиниться его условиям», и цитировала книгу Сороса «Эпоха ошибок», в которой он утверждал, что «основным препятствием для стабильного и справедливого мирового порядка являются Соединённые Штаты».

«Сорос сам признаётся, что самое большое достижение для него — уничтожить Америку. Он настолько богат, что может подкупить власти и сделать с нами всё, что захочет»! И, как мы увидели, огромное количество людей в Америке разделяет мнение Фелтнер. Всего за две недели петиция собрала 100 тыс. подписей – количество, необходимое для того, чтобы администрация Белого Дома имела возможность отреагировать на нее. Разумеется, никаких санкций не последовало. Но в данном случае важно не это… А то, что ровно то же самое в отношении этой личности можно услышать и от сотен тысяч людей в других частях мира.

Как писала «Русская служба ВВС» в комплементарной Соросу статье: «Сороса выставляют злодеем не только в США, но и в Армении, Австралии, Гондурасе, России, на Филиппинах и во многих других странах. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сорос является стержнем еврейского заговора, цель которого – разделить и расшатать Турцию и другие страны. В Италии бывший заместитель премьер-министра Маттео Сальвини обвинил Сороса в желании наполнить страну мигрантами, потому что ему нравятся рабы. Лидер британской партии «брексита» Найджел Фарадж утверждал, что Сорос активно призывает мигрантов наводнить Европу и «во многом является главной угрозой для всего западного мира». Наконец, Премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что «у Сороса есть тайный план – наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию».

Действительно, Орбан давно указывал на Сороса как олицетворение враждебных Венгрии сил. В 2018 году в своей предвыборной речи он говорил: «Мы боремся с врагом, который отличен от нас. Он не на виду, но в тени, он не прям, но лукав, он не честен, но беспринципен, он не национален, но космополитичен. Он не верит в труд, он спекулирует. У него нет родины, но ему кажется, что он владеет всем миром». Иными словами, Орбан озвучил именно то, за что его и подобных ему европейских политиков называют «популистами». И, разумеется, его услышали. Орбан действительно стал невероятно популярен в народе. А, придя к власти, сделал именно то, что от него ждали: закрыл офис «Открытого общества» Сороса в Будапеште и объявил помощь нелегальным мигрантам уголовным преступлением.

Одним словом, для большинства людей в мире имя Сорос действительно является олицетворением общественного зла (так же, как олицетворением финансового могущества для того же большинства является имя Ротшильд). Конечно, реальность несколько сложнее. Но не настолько, чтобы примерно того же нам не могла поведать вполне рациональная энциклопедия: Сорос – это видимое лицо, фасад международных сил выступающих за глобализм и мультикультурализм.

Еще в 2015 г. Сорос опубликовал свой план для Европы, согласно которому Евросоюз должен принимать не менее миллиона беженцев в год, обеспечивая их жильем, медпомощью, образованием, социальными пособиями и работой, и размещая их везде, где они пожелают.

Что касается вопроса миграции, «мы должны стоять на этом пункте, какие бы трудности не возникали», жестко заявлял тогда Сорос. С ним, в этом вопросе, полностью солидаризировался и истеблишмент Демпартии. А один из самых влиятельных полит-аналитиков США, Фарид Закария, в статье в Foreign Affairs под названием «Популизм на марше: почему у Запада неприятности», откровенно поддерживал Сороса, утверждая, что иммиграция – «не побочный продукт глобализации, но одна из ее неотъемлемых составляющих».

Итак, дорогие европейцы, иммиграция – это не благотворительность, это глобализация, и суть ее в том, чтобы сделать из Европы то, что сделал из Америки закон о миграции 1965 года, в результате которого белое население Америки не позднее 2015 года само станет меньшинством, которое, однако, Демпартии и Соросу, разумеется, защищать в голову не придет. Кто же такой Джордж Сорос?

2.

George Soros (Дьордь Шорош — так его имя произносится по-венгерски) родился 12 августа 1930 года в еврейской семье, в Будапеште. Его отец занимался адвокатской практикой. Во время Второй мировой семья Сороса перебралась в Англию, где, обучаясь в Лондонской школе экономики, Джордж был, как говорят биографы, очарован идеями «открытого общества» Карла Поппера. Идеи Поппера – не большая новость и откровение. «Мир без границ», свободное движение капитала, отмирание государства и власть «гражданского общества» — весь джентльменский набор, с которым либерализм носится со времен Локка. Идеи Поппера – своего рода, философская прокладка неолиберализма.

Вот, кстати, замечательная история о Поппере. В 60-х г. прошлого века неоконсерваторы и неолибералы готовили свои революции в тиши параллельных кафедр Чикагского университета: первые – на кафедре политической философии Лео Штрауса, вторые – на кафедре экономики Милтона Фридмана. В это время Поппера пытались продвинуть на кафедру Штрауса. Штраус (сам будучи консерватором-иудаистом) обратился к Эриху Фогелену (правому философу и традициналисту-христианину) с просьбой высказать свое мнение о Поппере. Тот прочтя пару работ Поппера, отрекомендовал его Штраусу как полного идиота, примитивного настолько, что ему оказывается не под силу правильно понять двух страниц Платона…

То, что Поппер – круглый дурак, очевидно. Но история его продвижения и успеха есть живое свидетельство того, насколько атрофировалась сегодня (не только в народной среде и политике, но и в ученом мире) способность мыслить и критично воспринимать реальность. История Поппера – живой пример того, как, используя несложные пиар-технологии, из полного идиота можно создать фигуру мирового масштаба.

Вернемся, однако, к Соросу. В 1956 г., воспользовавшись связями отца, Джордж переезжает в Нью-Йорк, где его приставляют к управлению спекулятивным офшорным фондом First Eagle Funds. В 1970 г. он создает собственный спекулятивный фонд Quantum, который начинает приносить баснословные прибыли. В первые 10 лет существования Quantum, его доходность составляла 3365% (!) в год. К середине 1990-х капитал фонда составлял 10 млрд. долл. (Большой резонанс получила так наз. черная среда 15 сентября 1992 г., когда в течение дня Quantum заработал на падении фунта более миллиарда долл., а газеты прозвали Сороса «человеком, взломавшим Банк Англии»).

Как же зарабатывает Сорос, этот «гений финансового предвидения», как называют его газеты, тем же Соросом финансируемые? Ответ прост. Он получает инсайдерскую информацию, после чего, играя на понижение, сгребает банк. Скандалы со слитием инсайдерской информации преследуют Сороса постоянно: так, например, в 2002 году Парижский суд приговорил Сороса к штрафу в 2,2 миллиона евро. Иначе говоря, Сорос не зарабатывает. Его «спекуляции» — это отмывание и прикрытие капитала, который аккумулируется в его фондах для дальнейшего пользования. Какого же? Продвижения программ «открытого общества», сиречь – глобализации.

Филиалы «Открытого общества» (Open Society Foundations), то есть «Фонда Сороса», база которого находится в Нью-Йорке, действуют более в 30 странах мира, финансируя всевозможные «образовательные программы» по «гендерному равенству» (имеется в виду равенство всех 666 возможных гендеров), реформы образования от дошкольного до высшего (секспросвет), «защиты прав человека» (ЛГБТ-сообщества), «глобальной стратегии по стимуляции абортов» итд.

С 1990-м г. через Европарламент и «Европейский университет» Сороса в Восточной Европе (Будапешт, Прага, Варшава) он финансирует программы иммиграции (впечатляющая власть Сороса над бюрократией Евросоюза создает ощущение, что он просто скупил Европарламент на корню).

Еще одна статья расходов гуманитарного фонда Сороса – организация цветных революций по всему миру. В скандалы связанные с финансированием антиправительственных сил в различных странах фонды Сороса также попадают регулярно. На протяжении многих лет фонд «Открытое общество» финансирует многочисленные НКО и оппозиционные движения в Европе, Сербии, Украине, Казахстане, других странах бывшего СССР. Так, соросовский «Интернэшнл ренессанс фаундейшн», действующий с 1990 г. на Украине, финансировал «оранжевую революцию» Ющенко 2004 и Майдан 2013 гг. (только по официальным данным за это время им было потрачено более 130 млн. долл.). Соросовский фонд «Возрождение» финансирует украинскую власть и продвигает людей в правительство.

Сорос финансировал предвыборную кампанию Обамы и Хиллари Клинтон, движение против изменение климата Греты Тумберг (в июне 2019 года он даже получил премию Schumpeter-Preis[de] за «преданность идеалам свободы и поддержку науки») И, разумеется, антитрамповское движение (достаточно вспомнить двухмиллионный «Марш женщин», устроенный полусотней организаций Сороса в Вашингтоне и митинги в других городах США после инаугурации Трампа в 2017-м). Кажется, достаточно для того, чтобы составить общее впечатление о размахе деятельности «гения финансового предвидения».

3.

Очевидно, что уши Сороса торчат и за сегодняшними погромами БЛМ и Антифы в США. Прелюдией к которым стали события события в Шарлоттсвилле в августе 2017-го, штат Вирджиния, где местные власти, в ходе широкой компании по уничтожению исторической памяти Юга, объявили о предстоящем сносе памятника генералу Ли, что вылилось в серьезные беспорядки.

Съехавшиеся в город правые (в количестве около 2000 человек) вечером 12 августа провели факельное шествие, после чего начались массовые столкновения с Антифой. Случившаяся следом контракция Антифы закончилась трагедией: в толпу демонстрантов на полной скорости въехал автомобиль. В результате один человек погиб, полтора десятка получили ранения. Водителем, скоро задержанным полицией, оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс, участник ультра-правых акций.

Губернатор Вирджинии объявил в штате режим чрезвычайной ситуации, демократическая пресса тут же взяла ставшую привычной за годы правления Трампа истеричную ноту, повысив ее еще на полтона, а ульталиберальный мэр Шарлоттсвиля Майк Зингер, добрый друг Хилари Клинтон, обвинил в происходящем президента.

Вскоре, однако, оказалось, что человеком, так удачно заснявшим наезд автомобиля на толпу был некий Бреннан Гилмор, работавший в штабе демократа Тома Периелло, предвыборную компанию на пост губернатора Вирджинии которого финансировал Сорос.

Алекс Джонс, популярный ведущий радио-шоу Alex Jones Show и правого сайта infoWars.com заявил тогда, что Гилмор был членом тайной группы по подготовке госпереворота, и что Сорос платил ему 320 тысяч долларов в год. Доказать это было, разумеется, невозможно. Но некоторые подробности произошедшего выглядели очень странно. Дело в том, что ещё 12 августа мэр Зингер запретил разрешенную ранее демонстрацию правых, что послужило поводом для отмены предусмотренных в таких случаях полицейских мер безопасности. После чего, оставленные без охраны улицы и взорвались насилием.

Эти другие подробности позволили правым говорить о «хорошо спланированной операции». На это же (и не так, чтобы очень уж осторожно) намекала и лояльная консерваторам пресса. Главный же вопрос: кто так удачно, в нужном месте и времени свел оголтелых наци и антифа, и кто такой «белый националист» Джеймс Филдс, сработавший «белым шахидом» на демонстрации последней? – задавали все. Они, впрочем, так и осталось без ответа. Занавес этой истории опустился 15 июля 2019 года, когда Филдс был признан виновным в убийстве первой степени и расплатился на всю катушку: пожизненным заключением плюс 419 лет лишения свободы.

Как становится понятным спустя время, события в Шарлоттсвилле стали прекрасным поводом для новой тотальной стигматизации правых. «Сакральная жертва» Шарлоттсвилля не позволила им объединится в широкое антикоммунистическое и антилиберальное движение, способное противостоять Антифе. В то время как сама щедро финансируемая Соросом Антифа продолжала набирать силы. Чтобы повсеместно выплеснуть их на улицы в сегодняшней антитрамповской революции-2020.

4.

Октябрь 2018 был ознаменован еще одним замечательным событием. За месяц до промежуточных выборов в США, в ходе которых демократы надеялись получить контроль над конгрессом, американская либеральная пресса вдруг взорвалась сенсационными сообщениями: тысячи гондурасцев покинули страну и направились в США так называемым «караваном мигрантов». Понятно, что сами собой люди в подобные авантюры не ввязываются. На что не преминули обратить внимание республиканцы. Канал FoxNews заговорил о «неограниченной миграции», которую финансирует Сорос. «Меня это не удивит», -- ответил Трамп на вопрос не стоит ли за «маршем мигрантов» Сорос и ретвитнул видео, на котором было отчетливо видно, как гондурасцам раздают деньги, чтобы они «штурмовали американскую границу»…

То, что за сегодняшними событиями в Америке стоят фонды Сороса, также, разумеется, президента не удивит. Кстати, 31 мая 2020 года Трамп уже пообещал в своем твиттере объявить «Антифу» террористической организацией. Подтвердив позднее свое намерение. Хотя добиться официального запрещения организации, представляющей собой конгломерат боевых ячеек сетевого типа, рассредоточенных по всему миру и не имеющих единого лидера, не проще, чем объявить террористом самого Сороса.

5.

Наконец, в начале этого славного года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос объявил о запуске «проекта всей свое жизни». Таким проектом должна стать глобальная обучающая сеть Open Society University Network, - своего рода глобальная обучающая платформа (открытые университеты) для продвижения климатического движения и борьбы «авторитарными правительствами» по всему миру.

«Миссия образовательной программы заключается в том, чтобы научить молодёжь защищать интересы открытого общества в условиях возрождающегося авторитаризма, решать глобальные проблемы завтрашнего дня, знакомясь с другими обществами изнутри», заявил Сорос.

Новый конгломерат призван объединить все известные соровские институты: британские, французские, американские (Бард-колледж), Европейский университет (Будапештское представительство которого, изгнанное Орбаном, перебралось в Австрию), Гуманитарный университет в Литве итд итп. На реализацию первого этапа своего проекта Сорос уже выделил миллиард долларов.

Иными словами, речь идет о тотальном воспитании нового мирового поколения хунвейбинов для отстаивания интересов «ущемлённых групп» (сексуальных, национальных, религиозных меньшинств), нечто вроде сети БЛМ и Антифа, но абсолютно легальных, существующих, так сказать, в белой зоне, призванных завершить дело сноса белой цивилизации и национальных правительств по всему миру и утверждения нового миропорядка.

Таким видится Соросу последний акт его «мировой революции». И дело его, как видим, живет и побеждает. Согласно недавнему исследованию американского центра Pew Research Center, к 2050 году мусульманское население стран ЕС должно вырасти втрое, и составить седьмую часть населения Евросоюза (до 75 млн.). При этом, Швеции мусульман окажется 30%, в Австрии — 19,9%, в Германии — 19,7%, во Франции — 18%, а в Великобритании — 17,2%. Реальное положение дел, вероятно, еще хуже. Поскольку исследование не учитывает нелегалов и роста тенденций (в том числе, идущей параллельно политике феминизма, ЛГБТ, легализации абортов, секспросвета), выполняющих ту же священную миссию: размыть и уничтожить европейские нации и белое, христианское население Европы в целом.

Кто же такой Джордж Сорос? Человек постоянно находящийся в центре скандалов, лицо с обложки, «пират в открытом море», назначенный миллиардером, мальчик для битья. Актер в балаганчике, в которого можно бросать мячики для пинг-понга, и имя, на которое записаны фонды, которые необходимо беречь. Авторы петиции 2017 года и политики-популисты (представители тех пяти миллиардов, совокупный доход которых равен богатству пяти ста богатейших семейств планеты) правы, конечно, называя Сороса террористом. Но правила, по которым живет этот мир таковы, что перспективы «ареста активов» этого крупнейшего на планете террориста, собери петиции против него даже и сто миллионов подписей, столь же вероятны, сколь и арест капиталов Ротшильда.