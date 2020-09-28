«4 ноября в Америке начнется война»

В конце сентября Стив Бэннон, один из «архитекторов» победы Трампа в 2016-м в интервью ведущему FoxNews Такеру Карлсону (восходящей звезде консервативной партии, человеку, которого многие называют преемником Трампа) заявил: 4 ноября (т.е. на следующий день после выборов) в Америке начнется война. Бэннон уверен, что 3 ноября победит Трамп, но демократы поражения не признают. Продемократические прокуроры на местах начнут оспаривать победу консерваторов, их поддержит улица, а последнее слово окажется за медиа, находящихся в руках либералов (как это случилось, например, во времена Никсона). На стороне демократов окажутся, без сомнения, фейсбук, твиттер, гугл и другие цифровые гиганты…

Мы тоже не сомневаемся в том, что демократы не собираются отдавать выборы Трампу ни в каком случае. Об этом говорит уже состав штаба Байдена, который укомплектован тремя сотнями юристов высшей категории (среди которых бывший юридический советник администрации Обамы Боб Бауэр, бывший генпрокурор Эрик Холдер и тд), готовых бороться за каждый голос избирателя. Эти юристы, как сообщают из штаба Байдена (на помощь которым могут быть в любой момент могут прийти еще не менее пятисот человек), намерены заниматься «защитой электоральных прав». Это означает что: голосования по округам будут широко оспариваться «из-за нарушения прав избирателей», а голосования по почте будут считаться максимально тщательно (т.е. как можно дольше).

При том, что, как свидетельствует практика нескольких последних выборных циклов, до 40 млн. бюллетеней, рассылаемых по почте, оказываются «котом в мешке»: они доходят с опозданием, приходят не туда, наконец, просто теряются, либо, их впоследствии находят на помойке. Это уже не говоря о том, что голосует по этим бюллетеням порой непонятно кто. Консерваторы давно бьют тревогу, указывая на все опасности и неопределенности голосования по почте. Но именно на такое голосование «в условиях пандемии» сделали ставку демократы. Как собственно, и природа самой «пандемии», кажется, прочно коренится в природе американской избирательной системы и связана, в первую очередь, с необходимостью «переизбрать Трампа».

Одним словом, серьезная схватка и даже – в том или ином виде война – неизбежны. Слишком уж много стоит на кону.

Но посмотрим для начала на то, что говорит Конституция. Для оспариваемых выборов она предусматривает следующийпорядок: если в течении 41 дня после голосования выборщики не назовут имя нового президента, победителя должны будут определить конгрессмены. Но не сами по себе (в Палате представителей большинство сегодня у демократов), а по по своим делегациям от штатов, большинство из которых (26 из 50) контролируют республиканцы, которые, очевидно поддержат Трампа. Но, в любом случае, если до 20 января (даты инаугурации) Конгресс и выборщики не придут к решению, Трамп с Пенсом должны будут покинуть Белый дом, а «исполняющим обязанности президента» до момента окончательного решения оказывается спикер Палаты представителей. Сегодня это старушка Нэнси Пелоси, ярая демократка, и ненавистница Трампа. План демократов, очевидно, именно таков: голосование по почте (практически бесконтрольное) плюс Пелоси в качестве и.о. президента плюс улица плюс СМИ. Демократическая пресса уже открыто призывает губернаторов «отбросить сантименты» и покончить уже наконец с этим ужасным Трампом. А демократы открыто заявляют, что не примут никакого иного результата голосования, кроме победы Байдена.

Да, во всем этом можно уже не сомневаться. Однако, невозможно сомневаться и в том, что Трамп не тот человек, который легко отдаст свою победу. Нет, президентское кресло надо еще суметь будет у него отобрать!

И Трамп также открыто заявляет, что не намерен отдавать свою победу. Так, на днях, на вопрос ведущего Fox News, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае проигрыша, Трамп заявил: «Посмотрим, что произойдет. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение». Чем вызвал настоящую истерику в либеральных кругах. Трамп также прямо заявил что «почтовые бюллетени (находятся) полностью вне контроля» (т.е, что не намерен признавать результаты «голосования по почте»), и что «судьбу выборов скорее всего решит Верховный Суд». Итак, нам становится понятна стратегия Трампа. Судьбу выборов в версии консерваторов решает Верховный суд.

Вообще, Трамп - везунчик и не зря гордится своей фамилией, уверенный, что она приносит ему удачу (Trump по англ. - козырь). Везет Трампу и сегодня. Смерть 21 сентября либеральной судьи Верховного суда Рут Гинзбург серьезно повышают шансы консерваторов на успех. Именно Верховный суд является в США тем высшим органом, который, в конце концов, решает спорный исход выборов.

Если подсчеты и пересчеты голосов будут слишком затягиваться, а в том, что будет именно так, никто сегодня не сомневается, Верховный суд имеет право вмешаться и остановить его. Именно так ВС поступил в 2000-м, когда решался спор Буша с Гором. Но тогда все было очень интеллигентно: представители двух партий просто сидели друг против друга и тщательно, но мирно пересчитывали голоса. Чем обернется такой пересчет сегодня?

Со смертью Гинзбург и выборами нового судьи, Верховный суд становится отчетливо консервативным. И это, конечно, огромный подарок судьбы республиканцам.

Трамп уже назвал имя будущего преемника Гинзбург - это Эми Кони Баррет, ревностная католичка и мать семерых детей - полная противоположность либеральной Гинзбург. Понятно, что предстоящее утверждение Баррет в Сенате превратится в кровавую схватку, но консерваторы уверены, что голосов у Трампа хватит.

Тем временем, Трамп, в подтверждение своих обещаний справится с террором «ультра-левого фашизма», захлестнувшего страну, усиливает давление на демократические штаты. В конце сентября Генпрокурор Уильям Барр признал три американских мегаполиса, Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд, находящиеся под управлением демократов, которые не желают усмирять погромщиков «антифа» «анархистскими юрисдикциями», которые будут лишены финансовой помощи из федерального центра. Для Нью-Йорка, например, это 8-9 млрд долл. При том, что дефицит городского бюджета в этом году уже составил 8 млрд долларов, а 40% обеспеченных жителей уже покинули город из-за пандемии и погромов, сопровождающихся небывалым ростом преступности.

Не до конца упоротые власти на местах также вполне понимают намёки Трампа. Так, стоило властям в Пенсильвании ввести неподъемные залоги для арестованных погромщиков, как погромы быстро сошли на нет.

Губернатор Флориды, консерватор Рон ДиСантис издал указ, согласно которому всякого погромщика, напавшего на полицейского, ожидаетминимум 6 месяцев тюрьмы. Под указ попадают и те, кто отправит пожертвования террористам «антифа»: они попадут под так называемый акт RICO, антимафиозный акт, применявшийся ранее против рэкета и коррупции. Это простые и внятные действия, показывающие путь, ведущий к установлению закона и порядка.

На культурном фронте также ведутся ответные действия. Трамп объявил о создании федеральной «Комиссии 1776», которая будет бороться с ревизией американской истории. Комиссии поручено заложить идейный фундамент и создать методики «патриотического изучения истории страны» в преддверие 250-летнего юбилея образования США в 2026.

Комиссия Трампа - ответ на так наз. «Проекту 1619», очередной лево-либеральной попытке переписать историю страны. «Проект 1619» предлагает считать начало американской истории с года завоза первого чернокожего раба. Центральный тезис «проекта» понятен: гордиться историей своей страны нельзя, её можно только стыдиться.

Так же Трамп обещает начать, как только будет переизбран, восстановление снесенных погромщиками памятников. Одним словом, линия будущей культурной (как минимум) войны не только обозначена, но и проведена.

Ключевым же вопросом нынешних выборов и нынешней американской «перестройки» станет, вероятно, следующий: насколько глубоко «глубинному государству» удалось проникнуть в силовые структуры государства и разложить ФБР и Армию? Очевидно, что настоящая победа в нынешних американских выборах, останется за тем, в чьих руках окажется настоящая сила. В этом смысле, нынешние американские выборы обретают еще более символическое значение: они должны стать настоящим моментом истины не только для Америки, но и для всего современного мира. Действительно ли все зашло уже слишком далеко или надежды на возвращение здравого смысла есть? Если Трампу удастся консолидировать людей в погонах под теми знаменами, которые он поднял (борьба с новым тоталитаризмом и ультра-левым фашизмом), - победят «закон и порядок», если же нет – все мы очень скоро почувствуем революционные вихри нового мирового хаоса на себе.