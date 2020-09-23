Почему Газпрому невыгодно работать на Северном Кавказе

"Системная консолидация газовых активов на территории округа серьезно затруднена. Выкупу сетей в большинстве случаев препятствует отсутствие правильно оформленной документации на имущество и земельный участок под ним. Часто встречается задвоение прав собственности, когда один и тот же объект принадлежит разным лицам. Значительную сложность представляют потери при поставках газа, вызванные как сильной изношенностью сетей, так и несанкционированными подключениями к газопроводам, а также заниженный уровень тарифа на транспортировку газа. В силу этого приобретение большей части активов является экономически нецелесообразным".