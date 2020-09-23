 

Почему Газпрому невыгодно работать на Северном Кавказе

Газпром впервые открыто рассказал о сложностях, возникающих при работе на Северном Кавказе: 
 
"Системная консолидация газовых активов на территории округа серьезно затруднена. Выкупу сетей в большинстве случаев препятствует отсутствие правильно оформленной документации на имущество и земельный участок под ним. Часто встречается задвоение прав собственности, когда один и тот же объект принадлежит разным лицам. Значительную сложность представляют потери при поставках газа, вызванные как сильной изношенностью сетей, так и несанкционированными подключениями к газопроводам, а также заниженный уровень тарифа на транспортировку газа. В силу этого приобретение большей части активов является экономически нецелесообразным".
 
Газпром предложил привести кавказские тарифы к "экономически обоснованному уровню", стимулировать оформление прав на объекты газораспределения и земельные участки, составить программы капитального ремонта объектов с определением источников финансирования и ответственности собственников.
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APN.ru