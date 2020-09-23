Лукашенко скрытно и компактно вступил в должность президента Белоруссии
- 23.09.2020, 19:00,
- Новости
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23 сентября Александр Лукашенко стремительно провёл
не анонсировавшуюся и компактную (по числу присутствующих) церемонию инаугурации.
По мнению
гендиректора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, такой формат вступления в должность свидетельствует о том, что Лукашенко понимает серьёзность протестов, которые могли бы воспоследовать при открытой и масштабной торжественной церемонии. Фактически это косвенное признание имеющихся проблем с легитимностью.
В Кремле мотивы Лукашенко не комментируют.