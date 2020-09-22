Женщинам в декрете станет проще получить дополнительное образование

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий женщинам, находящимся в декрете по уходу за ребёнком до трёх лет, получение дополнительного образования.

Главные отличия, которые теперь появятся:

-- Женщина сможет обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и пребывания, где ей это удобно.

-- Службам занятости прямо предписывается направлять таких женщин на профессиональное обучение по специальностям, востребованным в регионе.