Женщинам в декрете станет проще получить дополнительное образование
- 22.09.2020, 22:21,
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Госдума приняла в первом чтении
законопроект, упрощающий женщинам, находящимся в декрете по уходу за ребёнком до трёх лет, получение дополнительного образования.
Главные отличия, которые теперь появятся:
-- Женщина сможет обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и пребывания, где ей это удобно.
-- Службам занятости прямо предписывается направлять таких женщин на профессиональное обучение по специальностям, востребованным в регионе.