Госдума приняла регламент оплаты проезда по дорогам в "свободном потоке"

Технология "свободный поток" (free-flow), применяемая за рубежом, призвана решить проблему пробок перед пунктами взимания оплаты на платных автодорогах. Она заметно упрощает обустройство дороги, поскольку нет необходимости организовывать пункт оплаты, шлагбаумы и т.д. Оплата начисляется с помощью фиксации камерами.

Основным способом оплаты на платных дорогах без шлагбаумов станет транспондер. Если транспондера нет или на электронном счете будет недостаточно денег, авторы поправок предлагают ввести обязанность автомобилиста оплатить проезд в течение пяти суток после выезда с дороги. Срок оплаты предлагается считать с момента последнего проезда по дороге.