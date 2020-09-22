Два российских моряка с мая застряли на танкере в Турции

По сообщению Российского профсоюза моряков, на борту танкера «Shovket Alekperova», который с мая месяца стоит в порту Стамбула, находятся два российских моряка: капитан из Ростова и старпом из Астрахани. Им не платят зарплату и не списывают на берег. По словам капитана Вадима Каючкина, судно обесточено, воды нет, еду приходится готовить на костре.

Старпом находится на борту танкера уже 13 месяцев, ему нечем выплачивать кредиты и ипотеку. Доведённый до отчаяния моряк объявил голодовку.

Компания Palmali, которой принадлежит судно, на запросы отвечает молчанием или неконкретными обещаниями. Администрация Мальты (судно стоит под мальтийским флагом) не принимает в судьбе экипажа вообще никакого участия.