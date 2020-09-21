Константин Струков: рейдерство в стиле 90-х

Силовой захват офиса в центре Москва устроил уральский олигарх с богатой биографией





В конце августа столица столкнулась с невиданной со времен лихих 90-х рейдерской атакой. В офис московской золотодобывающей компании АО «Покровский рудник», который располагается в тихом Рубцовском переулке, ворвались порядка пятнадцати мужчин спортивного телосложения. Они вели себя бесцеремонно - перепрыгнули через турникеты на входе, вырвали у охранников пропускные карточки и, фактически, захватили кабинет охраны. Затем устроили настоящий, в стиле бандитов конца прошлого века, погром с выемкой документов и уничтожением компьютерной базы данных. Руководил группой агрессивно настроенных товарищей человек, представившийся гендиректором ООО «ГК» Петропавловск» Максимом Мещеряковым. В официальных базах российских юридических лиц, впрочем, Мещеряков руководителем этой компании не числится. О нем известно только то, что он ставленник уральского олигарха, владельца АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и миноритарного акционера «Петропавловска» Константина Струкова.

В начале года Струков выкупил 22, 3% акций этой группы и, как видно, теперь имеет аппетит поглотить компанию целиком. Из-за развязанного челябинским бизнесменом конфликта акционеров с начала лета «Петропавловск» постоянно трясет. В августе этого года Струков вынудил основателя группы Павла Масловского покинуть компанию, а на руководящие посты назначил своих людей, в том числе Мещерякова. Однако другие акционеры, как и многотысячный коллектив золотодобытчика, это решение не признали. Атаку на офис «Покровского рудника», входящего в «Петропавловск», эксперты оценивают как попытку Константина Струкова решить конфликт силовыми методами. Но здесь привыкший к безнаказанности на региональном уровне челябинский миллиардер просчитался. В Москве такие заходы «крутых» парней не предприятия уже давно не работают. При этом российское антирейдерское законодательство сурово - за организацию захвата чужого имущества с помощью угроз и насилия теперь Струкову, согласно ч 4.ст159 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы. Тем более что группа компаний АО «Управляющая компания «Петропавловск» уже начала судебное разбирательство, обратившись в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета МИ ФНС России №1 по региону совершать регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы УК «Петропавловск», и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. В обоснование требований указывалась информация об атаке на офис «Покровский Рудник».

В ходе изучения правоохранительными органами деятельности главы «Южуралзолото», наверняка, всплывут и многочисленные подробности нарушения его структурами законов о промышленной безопасности, налогового и природоохранного законодательства. А значит – попытка рейдерского захвата одного из активов «Петропавловска», скорее всего, окажется драйвером процесса, и претензии к самому Струкову будут множиться как снежный ком. В этой связи, возникают сомнения в осуществлении озвученных недавно ЮГК планов на разработку месторождения Высокое в Красноярском крае. И это, скорее всего, к лучшему – компания челябинского бизнесмена имеет слишком дурную славу для того, чтобы доверить ей одно из крупнейших перспективных месторождений в стране.

Шахты халатности и нищеты

За последние годы деятельность шахт ЮГК была отмечена целой чередой чрезвычайных ситуаций, некоторые из которых имели летальные исходы. Так, например, в 2017 году на шахте «Центральная» погибли два горняка. Тогда Следственный комитет России возбудил дело по статье 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее смерть двух человек». Проведенная в рамках расследования проверка выявила, что компания намерено скрывала факты многочисленных нарушений. То же самое показал и масштабная плановая проверка ЮГК в 2019 году – Ростехнадзор выявил более сотни нарушений. Типичная картина на шахтах компании Струкова предстала, по результатам проверки, примерно так: электровозы без рабочих тормозов, специалисты не обследуют участки потенциального обрушения породы, на производственных площадках в зоне работы персонала размещены опасные для жизни электросистемы. Отдельно внимание проверяющие уделяли качеству взрывных работ и использованию цианита. Выяснилось, что в ЮГК контроль и прогнозирование удароопасности подземных участков вообще не велись. Были зафиксированы и нарушения на трубопроводе, который подает цианид на объекты по выщелачиванию. При этом доступ к взрывчатке имели неограниченное количество сотрудников, зачастую не знающих как с тем или иным веществом следует обращаться.

Отсюда и высокая смертность. На той же «Центральной» маркшейдеры – специалисты, обследующие шахты - работали не по регламенту, а уровень давления не замеряли на протяжении пяти лет. Стоит ли при таком подходе удивляться, что в 2016 году одного из проходчиков задавило вагонеткой. А в 2017 году на Читинской шахте ЮГК на горизонте 700 метров обрушилась кровля горной выработки. Под завал попали три шахтера, но спасти удалось только одного.

Удивительно как при таком большом количестве смертельных случаев ни Струков, ни его ближайшее окружение до сих пор не понесли наказания, хотя нарушения норм охраны труда и промышленной безопасности – прямая уголовная ответственность. Но нет –челябинский олигарх, судя по всему, спит спокойно и умудряется постоянно увеличивать объемы добычи в ущерб качеству, а главное безопасности. Причем, и углубление месторождений ЮГК ведет сверхбыстрыми темпами, что противоречит нормативным требованиям. Это касается и ситуации на территории карьера Южный Курасан в Верхнеуральском районе, где зафиксированы оползни. В обход проектной документации действовало предприятие в свое время при разработке Березняковского карьера в Челябинской области. Вместо уклона в 30 градусов допустили уклон в 48 градусов, из-за чего появился разлом породы протяженностью около 100 метров, и только чудом никто не погиб.

Постоянно рискуя жизнями, шахтеры в ЮГК соответствующего их труду материального вознаграждения не получают. Средний размер их зарплат, как пишут на форумах, составляет 4 – 9 тысяч рублей. Константин Струков известен как крайне прижимистый золотодобытчик. Несколько лет назад, например, страшный скандал разразился на Дарасунском руднике. Горняки объявили забастовку из-за понижения зарплаты на 30%. Струков попытался объявить рудник убыточным несмотря на то, что его прибыль ежегодно значительно росла. Тогда дело дошло даже до многодневной голодовки горняков, а вопрос был разрешен только после вмешательства местных властей. И до сих пор, как пишут СМИ, при фамилии Струкова вздрагивают жители Коркинского района, да и всей Челябинской области.

Умри все живое

Причина чуть ли ни всенародной ненависти к челябинскому олигарху еще и в аховом состоянии экологии в местах деятельности его предприятий. Только в одном 2013 году «Челябинская угольная компания», которой на тот момент владел Струков, всего за пять месяцев выбросила рекордные 11 тонн грязи. В самом угольном разрезе регулярно возникали очаги самовозгорания. Природоохранная прокуратура тогда неоднократно штрафовала предприятие, одного до уголовного дела так и не дошло.

Фактов наплевательского отношения к окружающей среде со стороны ЮГК – хоть отбавляй. Так, после выработки золотоносных шахт в поселке Сибай в Башкирии их оставили бесхозными. Результат - возгорания, во время которых сельчане задыхались от смока. Не озадачился Струков и рекультивацией отработанных территорий на озере Курочкино в Челябинской области. Итог – тот же самый: пожар, местные жители жаловались на то, что им нечем дышать. Но пока и эти многочисленные факты обходились ЮГК небольшими штрафами.

При этом известно, например, что компания использует цианиды, что тоже наносит большой вред экологии. Несколько лет назад природоохранная прокуратура Магнитогорска признала ЮГК виновной в море рыбы на реке Курасан. Тогда в водоем сбросили не только цианиды, но и отходы с ртутью, цинком и медью.

Серьезный ущерб, как выяснилось, нанесен и водоохранной зоне реки Калзыгай в районе Кисилевского разреза. Горная масса буквально засыпала реку, загрязнив воду и уничтожив лесные насаждения. Этот факт был зафиксирован в 2016 году специалистами Росприроднадзора, Ростехнадзора, угольной прокуратуры и экологами. В действиях бенефециара ЮГК они обнаружили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение, засорение вод), а также ч.2 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) с ущербом свыше 2 млн рублей. Кроме того, при проверке горно-графической документации было выявлено, что компания Струкова неоднократно предоставляла надзорным органам подложную документацию. В частности, речь идет о подделках маркшейдерской документации, а также двойной бухгалтерии. Данные действия подпадают под признаки преступления предусмотренного ч.1. ст. 327 УК РФ (подделка документом и их использование).

Уклонист - банкрот

Среди выявленных правонарушений владельца ЮГК числятся и уклонения от уплаты налогов. В 2018 году в офис компании в Челябинские по этому поводу уже приходили полицейский с обыском. Тогда сообщалось, что Струков не доплатил налоги на сумму в 1 млрд рублей. А летом 2020 года выяснилось, что размер предъявляемых ему как бенефициару ЮГК претензий со стороны ФНС России оценивается в 1, 5 млрд рублей. И это сумма недоплат только по делу о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского», которое было признано несостоятельным летом 2007 года. Претензии о неуплате крупной суммы были предъявлены к конкурсному управляющему, проводившему процедуру банкротства, а также к нескольким аффилированным ООО. В ходе разбирательства выяснилось, что все ответчики были подконтрольны компаниям Константина Струкова и его дочери Евгении Кузнецовой, которые организовали банкротство шахты с выгодой для себя. Сама процедура банкротства намерено затягивалась, при этом прибыль от деятельности предприятия выводилась в структуры Струкова.

Сколько еще подобных эпизодов можно найти в деятельности бизнесмена, остается только догадываться. По всей видимости, задолжал он бюджету огромные суммы. Известно, как минимум, о нескольких банкротствах компаний Струкова в Челябинской области. Самое громкое из них – разорение в 2007 году компании «Кузбассполиметалл». Тогда против бизнесмена и других собственников было возбуждено уголовное дело, в результате чего он бежал за границу, где отсиживался несколько лет.

Что касается ЮГК, то эта компания несколько раз меняла юридический статус. С 2007 года и до недавнего времени она принадлежала кипрскому офшору UGOLDLimited. Сколько налогов было недоплачено за российское золото в отечественную казну за это время – даже страшно подумать. Недавно Струков перераспределил структуру собственности таким образом, что у UGOLD Limited осталось лишь 5% акций УК «ЮГК». Однако отчетность последних лет, как отмечают специалисты, показывают сокращение активов при росте чистой прибыли. Это говорит о том, что компания заимствует много средств, кредитуясь, по всей видимости, все у того же кипрского офшора и остается аффилированной с ним.

Вотум недоверия

Помимо обвинений в рейдерстве, гибели шахтеров, экологических катастрофах, занижении налогооблагаемой базы и преднамеренных банкротствах в перспективе Константину Струкову могут быть предъявлены и претензии по факту многолетнего совмещения им госслужбы и коммерческой деятельности. О том, что бизнесмену лучше было бы не лезть в политику, ему прямо сказали еще во время выборной кампании в Госдуму 2016 года. Тогда олигарху не удалось убедить ни одну партию включить его в списки кандидатов. Однако кресло депутата Челябинского Заксобрания Струков он плотно занимает ужу более двадцати лет, считая местный административный ресурс чуть ли не своей законной олигархической собственностью. Не удивительно, что на днях издание «Форбс» в очередной раз назвало челябинского олигарха с доходом в 5,05 млрд рублей одним из богатейших депутатов России.

Но конфликт в «Петропавловске» уже практически на глазах становится для господина Струкова своеобразным «часом икс», призванным положить предел его процветанию. В настоящее время он дошел до масок-шоу в Москве и, фактически, поставил под удар более чем девятитысячный коллектив крупного золотодобытчика. Сотрудники «Петропавловска» Струкову не доверяют, а профсоюз компании опубликовал в местных СМИ открытое письмо, в котором предупредил, что переход группы под контроль Константина Струкова может обернуться плачевными последствиями для экономики Приамурья и для самой компании. Например, работники высказывают опасения, что жадный Струков может закрыть Покровский горный колледж – собственное учебное заведение и гордость предприятияю. Но, прежде всего, люди опасаются, что теперь и на их шахтах, как в компаниях челябинского бизнесмена, шахтеры будут «гибнуть под завалами из-за экономии на базовых вещах», а зарплаты будут урезаны из-за использования «хитрых методов расчетов». Максиму Мещерякову, ставленнику Струкова, профсоюз ГК «Петропавловск» выразил вотум недоверия. По мнению рабочих, олигарх уклоняется от исполнения собственных обещаний – говорил, что наймет профессионала по открытому конкурсу, но назначил Мещерякова, который к золотодобыче вообще не имеет отношения. А, судя по последним событиям в московском офисе «Покровского рудника», основная специализация Мещерякова – силовые захваты.

Чего стоит слово Константина Струкова, известно уже давно. Так, в 2012 году лично президент Владимир Путин обязал его, как владельца «Челябинской угольной компании», переселить жителей сползавших в Коркинский угольный разрез домов. На это государство выделило 1 млрд рублей, который бизнесмен должен был потратить на условиях софинансирования. Однако Струков в лучших традициях поспешил компанию обанкротить, и судьба выделенных средств неясна. Остается только удивляться тому, что до сих пор эта история не стала предметом разбирательства в рамках отдельного уголовного дела.

Теперь же, учитывая совокупный масштаб правонарушений владельца ЮГК, совершенно ясно, что скользкая дорожка может привести олигарха Константина Струкова из списка богатейших депутатов прямиком в список уголовников гораздо быстрее, чем он может предположить.

Первая публикация - блог Петра Иваненко