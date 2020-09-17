Польские обвинения: опубликована расшифровка переговоров российских диспетчеров с самолётом Качиньского

Эта расшифровка -- давно уже не новость. Вот тут
, к примеру, можно посмотреть реконструкцию крушения самолёта польских випов под Смоленском, сделанную точно по отчёту МАК (Межгосударственного авиационного комитета).
Однако 16 сентября стало известно, что Генпрокуратура Польши всё же обвинила
российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы и решила добиваться их ареста.
Со всем ходом расследования и всеми документами по делу, включая расшифровку переговоров российских диспетчеров с пилотами самолёта Леха Качиньского, можно ознакомиться здесь
.