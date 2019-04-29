 

Зона сталкера сгубила

Демократия западного образца от всей души приветствует великое множество самых разных мнений, называя это множество нежным словом "плюрализм", но только до тех пор, пока это множество гармонично вписывается в прейскурант сюжетов и трактовок, одобренных высшими принципами политкорректности.

 

За пределами прейскуранта начинается «Зонa», проникновение в которую может быть чревато разного масштаба репрессиями, от "сми"-шного остракизма, до таскания по трибуналам, вслед за исками по бесчисленным дискриминациям.

 

В последние десятилетия всеобщей глобализации «зона»эта ускоренными темпами разрастается в единую грибницу, обильно и безгранично метастазируя по планете.

 

Из Америки в Европу, вслед за "флешмобами" и "хештегами", мощной волной идут неустанно пополняющиеся идеи борьбы с уже безлимитными «дискриминациями» и «эксплуатациями». В Оксфорде требуют снести памятник Сесилу Родсу, в Нью-Йорке призывают завалить Колумба.

 

Во французских университетах, "по настоянию группы студентов", сначала запрещают студенческую конференцию, собиравшуюся обcуждать последний текст журналиста Стефана Шарбонье (погибшего в редакции "Шарли-Эбдо"), потому что текст этот содержит критику исламизма, а значит, по мнению «группы студентов», является дискриминационным.

 

Затем, несколько месяцев спустя, "по настоянию группы студентов", запрещают спектакль по пьесе Эсхила, потому что один из женских персонажей там должен предстать перед зрителем с традиционным гримом "блэкфейс" и африканскими косичками, что всё той же "группой студентов" обьявлено гнусной провокацией, оскробляющей темнокожих.

 

Наконец, в прошлый вторник, конференция известного философа, писателя и публициста Алена Финкелькраута в знаменитом Институте политических исследований («Sciences Po») претерпела целую гамму попыток давления на организаторов, вплоть до физического вмешательства.

 

Тема конференции:Собор Парижской Богоматери, католики, демократия, европейское образование.

 

Всё та же "группа студентов", на этот раз чётко обозначенная в прессе, как организация крайне левой направленности, называющая себя «Институт полит.исследований в борьбе» («Sciences Po en Lutte»), требовала не допустить философа к пригласившим его студентам, потому что, как было заявлено в коммюнике протестующих, «мы отвергаем дискурс всех крайне правых и не позволим давать им слово где бы то ни было!»©

 

Для справки, "крайняя правость" философа Финкелькраута заключается только в том, что он, будучи изначально выразителем "левых идей" во французской публицистике, уже несколько лет отчаянно защищает все гонимые сегодня традиционные ценности консервативного толка, кои включают в себя понятия семьи, родины, нации и европейской культуры. Его недавняя критика движения "жёлтых жилетов", после учинённых во время манифестаций трагических разрушений, была очень агрессивно встречена всеми представителями "левого блока" и окончательно снискала ему теперь уже вечное клеймо "реакционера".

 

Студентам организаторам конференции, пригласившим Финкелькраута пришлось поначалу почти отказаться от идеи провести её в собственном университете и тайным образом договориться с соседней коммерческой школой «Ipag», чтобы та предоставила зал для встречи с философом, никого об этом не оповещая. Но информация просочилась в соцсети и группа борцунов немедленно призвала к блокировкe и коммерческой школы «Ipag», а самые настырные активисты явились на встречу с пачками муки и пакетами молока, рассчитывая учинить провокацию.

 

Провокаторов задержали и отпустили, отобрав муку и молоко, а конференцию всё-таки пришлось проводить, перебежав всей толпой из одного здания в другое - здесь, внимание! - под усиленной полицейской охраной.

 

Журналисты, почтившие своим присутствием это бурное событие засвидетельствовали, что группа борцунов удержалась от прямых оскорблений и рукоприкладства исключительно по причине хорошей видимости направленных на них телекамер. И тем не менее, чрезмерная агрессивность этой "группы студентов" была зафиксированна прессой и отмечена в нескольких публикациях.

 

Имею честь ещё раз обратить ваше внимание на эти скромные детали:в европейской стране победившей демократии, с некоторых пор почти окончательно покорившейся политкорректи, группы борцунов имеют полную возможность практически беспрепятственно навязывать собственную идеологию всем остальным и мешать любому выражению не совпадающих с ней взглядов.

 

Сам Ален Финкелькраут уже не в первый раз сталкивается с этим крайне левым тоталитаризмом:напомню, что несколько недель назад, он был буквально атакован несколькими представителями "жёлтых жилетов", впоследствии опознанными, как лево-экстремистские и …исламистские активисты, которые, усиленно поворачиваясь к камерам спиной, кричали философу обвинения в «фашизме», «расизме» и «сионизме».

 

Повторю, что ещё несколько лет назад Ален Финкелькраут считался публицистом откровенно левого толка, но с развитием европейских событий последнего десятилетия, стал всё более открыто защищающим всё то, что сегодня принято называть консервативными ценностями:активно выступал против однополых браков, отстаивал понятие французской и европейской культуры, обличал галопирующий антисемитизм и растущую исламизацию Европы.

 

Уточню, что аналогичным образом повели себя лучшие и наиболее известные французские интеллектуалы, в определённый момент "прозревшие" и отвернувшиеся от безудержной псевдо-революционной борьбы, ведущей в пропасть панурговы стада - Морис Дантек, Мишель Онфрэ, Мишель Уэльбек и некоторые другие, в настоящий момент откровенно взрывающие мосты с левизной, как например, это делает журналист и писатель Филипп Валь.

 

Отмечу, что ставшие уже обязательными обвинения в фашизме, расизме и исламофобии каждого, кто смеет окрыто высказывать любого рода критику любого рода "левых сил", исламизации еврoпейского населения или любых протестных движений особенно дико и нелепо звучат по отношению к Финкелькрауту, родители которого, польские евреи, в известное время прошли через Освенцим...

 

Добавлю, что сам по себе Ален Финкелькраут человек редкой выдержки и того рода глубочайшей интеллигентности, который всё труднее выживает в современных европейских условиях и уже почти не встречается в новых поколениях европейцев (о всех прочих сдержанно умолчу).

 

Тем большее впечатление произвела реакция Финкелькраута на устроенную группой борцунов во время конференции травлю, «погоню» и попытки хлёстких оскорблений.

 

«Антирасизм сегодня мутировал в сектантскую и безудержную агрессию», -сказал философ и, обращаясь к группе борцунов, добавил, - «Я защищаю свободу духа. Фашисты сегодня - это вы, тридцатые годы и аутодафе - это вы...»

 

На вопросы журналистов о ближайшем будущем французской интеллигенции, Финкелькраут ответил, что не питает в этом отношении больших иллюзий:

 

-«Это будет продолжаться. Мы на пороге некоего глобально нехорошего явления».

 

Со своей стороны, представитель студенческой ассоциации "Критика Европейского Разума" (Critique de la Raison Européenne-CRE), пригласившей на конференцию Финкелькраута, об устровших блокировку и беспорядки студентах высказался таким образом:

 

-«Эти люди дискредитируют собственные идеи и весь левый блок. Это какие-то заносчивые недозрелые подростки, не имеющие понятия о проблемах взрослых людей».

 

Информация о скандальной конференции бегло прошмыгнула в паре центральных газет и уже к концу дня окончательно слилалсь с основным потоком новостей, не вызвав большого резонанса.

 

Зато, уже в конце недели, самым бурным образом заобсуждалась очень мелкопоместная новость:в Лотарингском университете, две студентки имели наглость неполиткорректно пошутить в соцсетях над африканскими соученницами, разместив рядом с их фотографиями фото обезьян. Университет проводит административное расследование и обещает сурово наказать. Пресса заливается трелями гневных порицаний.

 

Другая весомая информация французской жизни прошедшей недели бичевала недостойное поведение Аньес Тилль, политической дамы из партии президента Макрона, позволившей себе "гомофобский твит", в ответ на публичное признание другого члена той же партии в собственной гомосексуальности.

 

По прочтении этого каминг-аута, мадам Тилль всего лишь написала в своём блоге:«Ну что же, по крайней мере ясно, какого он цвета». И теперь её без устали бичуют все партийные соратники, включая министра внутренних дел и две ассоциации - "Стоп гомофобии!" и "Нет гомофобии !", а партийные противники требуют её немедленного удаления отовсюду, начиная с партии президента и кончая любой публичной деятельностью.

 

Все эти безобразия горячо обсуждались и порицались, занимая радио эфиры в течение нескольких суток, дабы привести всех участников дискуссии к заключению: свобода слова в демократической стране должна быть ограничена интересами дискриминируемых меньшинств.

 

Всем остальным «сталкерам», рискнувшим сунуться за пределы политкорректного прейскуранта и yвлекшим за собой других любопытных, необходимо быть готовыми к любой степени травматизмов, коими Зона карает всех инакомыслящих, не присягнувших единственно верной идеологии и защищаемым ею ценностям.

 

По вполне понятным причинам, очередной инцидент с конференцией когда-то превозносимого, а ныне опального философа, как нельзя нагляднее характеризующий сегодняшнеe положение со свободой мысли и слова в демократической Европе был срочно перемолот в пыль и пущен под каток всё уминающих в единое дорожное покрытие СМИ.

 

Мне остаётся только лишний раз процитировать в пустоту предупреждение уже изрядно покалеченного сталкера:«Мы на пороге некоего глобально нехорошего явления».

 

В последней надежде, что кто-нибудь услышит и оглянется.

 

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