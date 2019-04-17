Собор Парижской Богоматери: почему и зачем

1

Потери:

сгорела кровля, которая внутрь не обрушилась:

своды потолка удержали головешки.

Потери внутри минимальные, и даже витражи не утрачены.

Что касается "реликвий", то как показывает многовековая история, они не горят:

Голов, частей тел, кусочков Креста,

Терновых Венцов и пр. у попов в избытке, и если потребуется, то быстро слабают новые, и скажут что чудом уцелели.

Не впервой.

Торговля мощами и монетизация реликвий процветает примерно с 10 века, её не остановит такая ерунда, вроде пожара.

Я, когда смотрел на полыхающую крышу, думал будет хуже.

2

Это поджог. Такая площадь пожара не могла возникнуть от одного очага за 20 минут.

Это не первый поджог церквей во Франции - за последний месяц было уже несколько поджогов и нападений на алтари.

Я сам пролез все возможные послепожарные экспертизы, и говорю вам:

1) Сделать заключение об исключении версии поджога через 12 часов после пожара нельзя.

2) Пожар на такую большую площадь за 20 минут не распространяется из единственного очага. 3) Везде горело ровно. Это видно на фотках и на видео. Это означает что полыхнуло в нескольких местах. Так что версия одна:

Прокурор уже точно знает, что это поджог, и точно знает что сообщать об этом не следует. Почему? Потому что мессидж передан и получен адресатом.

И адресат мессиджа вовсе не "народ".

3

Мессидж:

Нотр Дам Де Пари = Дам де Нотр Приорат.

Этот Собор - главное действующее лицо произведения Виктора Гюго, Великого Магистра (Кормчего) Приората Сиона.

Нотр Дам это Мария, но не Дева, а Магдалина. "Госпожа Наша, Мария Магдалина".

Поэтому Мария в этом Храме изображена не в синих одеждах, но в красных (с зеленым). Алтарь в Лондонской Церкви "Нотр Дам Де Пари" расписан Кокто, также Кормчим Приората.

4

Улыбнуло:

1) Следователей и экспертов к руинам Нотр Дам пока не подпускают.

2) Начальник компании, которая вела работы на крыше категорически заявляет, что все нормы безопасности были соблюдены, в момент пожара на крыше не было никого из его сотрудников.

3) Прокурор заявляет, что поджога не было уже через пару часов после пожара.

4) Начальнички озвучили из под тишка, что Нотр Дам не был застрахован.

Выводы: а) Поджог был. И еще какой. ))

б) Собор был застрахован, но поскольку это поджог, то необходимо объявить народу, что страховки не было. Они всегда так делают, чтобы страховщики не стали упираться.

5

Собирающим деньги "на собор Богоматери":

1) Минкульт ФР утратит и испортит еще много всего, можно не торопиться.

2) Именно на минкульт ФР, который возглавляется случайными, некомпетентными людьми, и который виноват во всём, обрушится этот золотой дождь.