В России появится новый Кодекс об административных нарушениях
- 25.03.2019, 13:45,
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил кабмину поручение о разработке концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Пилотный проект документа должен быть готов к 1 июня 2019 года.
Действующий сейчас Кодекс об административных правонарушениях был принят в 2001 году. С тех пор в документ было внесено более 600 изменений.
Российские юристы уже начали активно спорить по поводу принятия концепции нового КоАП РФ. Одни не видят в модернизации КоАП необходимости и считают, что сделать его качественным и структурированным в такие короткие сроки практически невозможно. Другие специалисты с нетерпением ждут ухода Кодекса, считая его устаревшим.
АПН следит за развитием событий.