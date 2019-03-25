В России появится новый Кодекс об административных нарушениях

Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил кабмину поручение о разработке концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Пилотный проект документа должен быть готов к 1 июня 2019 года.





Действующий сейчас Кодекс об административных правонарушениях был принят в 2001 году. С тех пор в документ было внесено более 600 изменений.





Российские юристы уже начали активно спорить по поводу принятия концепции нового КоАП РФ. Одни не видят в модернизации КоАП необходимости и считают, что сделать его качественным и структурированным в такие короткие сроки практически невозможно. Другие специалисты с нетерпением ждут ухода Кодекса, считая его устаревшим.





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