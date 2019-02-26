В армии и силовых ведомствах могут вернуть обращение «господин»
- 26.02.2019, 12:31,
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В России могут вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Соответствующее предложение было передано депутатами премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает сегодня RT.
Чиновники утверждают, что кроме формальных изменений в армии, такая реформа может улучшить нравственную составляющую службы.
Как утверждает один из авторов законопроекта, сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции к жандармам и офицерам русской армии было принято иное обращение - «господин».
Стоит отметить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал российских генералов внедрять «все новое и передовое».
АПН следит за развитием событий.