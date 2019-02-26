 

В армии и силовых ведомствах могут вернуть обращение «господин»

В России могут вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Соответствующее предложение было передано депутатами премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает сегодня RT.

Чиновники утверждают, что кроме формальных изменений в армии, такая реформа может улучшить нравственную составляющую службы.

Как утверждает один из авторов законопроекта, сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции к жандармам и офицерам русской армии было принято иное обращение - «господин».

Стоит отметить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал российских генералов внедрять «все новое и передовое».

АПН следит за развитием событий.
 

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