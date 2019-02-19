Чиновники в 60 раз подняли допустимые нормы вредных веществ в воздухе

Новая предельно допустимая концентрация (ПДК) метилмеркаптана в воздухе теперь в 60 раз больше, чем была в 2009 году, и в 660 (!) раз превышает нормы 1999 года, сообщает Greenpeace Russia Санэпиднадзор вместе с Роспотребнадзором резко увеличили допустимые нормы содержания в воздухе вредных веществ, включая формальдегид, диоксид азота и метилмеркаптан, который выделяется на мусорных полигонах.





Интересно, что теперь норма в 1,5-3 раза превышает порог восприятия запаха этого вещества человеком. Именно эту вонь чувствуют люди, живущие недалеко от свалок и мусорных полигонов. Кроме того, были также увеличены ПДК ряда других загрязняющих атмосферный воздух веществ - например, формальдегида и диоксида азота, отмечают журналисты Greenpeace.





Согласно прежним нормативам, около 50 млн человек проживали в городах, где концентрация формальдегида были превышена. Теперь, после принятия новых норм, статистика резко пошла на «улучшение»: сейчас отчеты показывают, что гораздо меньше городов подвержены риску, и от повышенных концентраций ядовитых веществ могут пострадать всего лишь 20 млн человек.





Представители НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды (исследовательская организация Роспотребнадзора) уже поспешили заявить, что никакие исследования ими не проводились, а предоставленные Роспотребнадзору информационные материалы для принятия новых норм носили только общий справочный характер.





АПН следит за развитием событий.



