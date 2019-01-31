Клон МММ для Молдавии?

Необычайные извивы современной молдавской политики поражают воображение российских читателей. Нет, у нас тут, конечно, что-то подобное происходило. Но, кажется, только в "святые девяностые". А вот увидеть то же самое сейчас, на излёте 2010-ых – чрезвычайно удивительно.





Как наверняка не успел забыть заинтересованный российский читатель, 24 февраля ожидаются парламентские выборы в Молдавии. Эксперты в один голос утверждают, что абсолютное большинство мест в новом составе парламента разделят между собой всего три политические силы. Наиболее перспективна – оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, ориентированная на восстановление более тесных отношений с Россией. Другой оппонент правящего режима – правый блок ACUM – активно поддерживается Западом и занимает прямо противоположные позиции.

По целому ряду прогнозов, находящаяся сейчас у власти Демократическая партия Молдовы, руководимая местным олигархом Владимиром Плахотнюком, так же способна занять изрядное количество кресел в новой версии парламента.





Данные опросов, проводимых различными исследователями, например американским Международным республиканским институтом (IRI), говорят о том, что правящий режим не пользуется особой поддержкой народа страны прежде всего по причинам коррупции и деградации демократических процедур. Не устраивает он ни ни Запад, ни Москву.





Но, в достаточно тупиковой для себя ситуации режим Плахотнюка, как обнаружилось, способен к нестандартным ходам. Один из них – активная раскрутка партии, в связи с полнейшим отсутствием фантазии у местных политтехнологов названной по фамилии номинального лидера – Илана Шора.





Креативно поименованная партия «Шор», возможно, составляет новую надежду Плахотнюка и призвана повторить эффект «Нашей партии» – лидера парламентской кампании 2014 года, снятой незадолго до начала выборов с предвыборной гонки.





Интересна и личность партийного лидера. Илан Шор хорошо известен не только в Молдове. Богатый бизнесмен обладает широкими связями и в России и в Израиле. Впрочем, по утверждению основателя «Нашей партии» Ренато Усатого, въезд Шору в РФ был запрещен еще в январе 2015 года и, не менее чем на шесть лет.





Есть версия, что запрет на въезд мог быть введен в связи с нанесенным в результате финансовых махинаций ущербом ряду российских банков. Всё выглядит так, что, российское решение в отношении Шора стало определяющим и для его дальнейшего статуса в Молдове.

Ещё летом 2017 года Кишиневский суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации. Пресса утверждает, что, афера, в которой участвовал Шор, была настолько масштабной, что достойно считаться «преступлением века». На судебном процессе прокурор требовал для Шора 19 лет тюремного заключения, но и выданные правосудием 7.5 выглядят вполне "достойно". Напомним, что осенью 2014 года, непосредственно перед парламентскими выборами, из трех молдавских банков был выведен за рубеж 1 млрд долларов – сумма, эквивалентная на тот момент 12% ВВП всей республики.





Мошенникам крали деньги в течении нескольких дней. Банки по принципу финансовой карусели кредитовали подконтрольные Шору компании, которые переводили средства на на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга.





Все эти банки на момент махинации были связаны с бизнесменом, который занимал пост председателя совета директоров Banca de Economii, был акционером Ваnса Sociala и Unibank. Как установила нанятая Нацбанком Молдовы для расследования махинации независимая компания Kroll, даже инкассаторская машина, на которой перевозились документы Ваnса de Economii и которая впоследствии была обнаружена сгоревшей, принадлежал охранному агентству Klassika Force Илана Шора.





В результате аферы молдавский бюджету едва не развалился, без экстренной помощи Нацбанка правительство страны вообще не смогло бы справиться. Самого будущего политика задержали в июне 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, и в августе посадили под домашний арест по обвинению в «злоупотреблении служебным положением во время управления банком».





Илан Шор, конечно же, пошёл на сотрудничество со следствием. На основании его показаний был арестован и приговорен к 9 годам тюремного заключения бывший премьер Молдовы Владимир Филат.





Разумеется, именно этот человек оказался весьма достойной кандидатурой, чтобы принять участие в выборах в качестве лидера потенциальной парламентской партии, да ещё и выступив для неё "живым брендом".





Ведь самому ему пока получается уклоняться от того, чтобы приговор в отношении него был приведен в исполнение. Защита бизнесмена утверждала, что опротестует приговор в апелляционной инстанции. По информации из открытых источников, этого не было сделано до сих пор, но ведь заявленное намерение – важнее, чем действие, неправда ли?





При этом бизнесмен продолжает оставаться на свободе, да ещё и активно участвует в политике. Еще в 2015 году Илан Шор был избран мэром города Оргеева, сейчас он ведет активную деятельность, руководя партией имени себя самого.





Кажется, в нынешней парламентской избирательной кампании Шор копирует Ренато Усатого образца 2014 года. Получается не очень, но рейтинги партии «Шор» ползут вверх, к шестипроцентному проходному барьеру.





Широкие массы граждан, увы, бывают доверчивы. Если по всему миру, в десятках стран желающие несли свои деньги во всё новые и новые пирамиды Мавроди, даже после его отсидки, то почему бы в Молдавии избирателям не проголосовать за человека, который только что обокрал страну? Так что, наверное, надежда Плахотнюка пока оправдывается и клон партии Устатого, одновременно выглядящий как клон МММ рвётся на политическую арену..





Избирательная компания Шора дополнена концертами российских звезд, благотворительностью (не из украденных ли денег?), громкими обещаниями и всем, что в таких случаях полагается. Убедить избирателя в своей пророссийской направленности, создать впечатление, что жизнью простых граждан заботит политика таким способом, может быть и реально. Но будет ли это правдой?





На практике Илана Шора выглядит типичным олигархом без особых политических убеждений и пристрастий, который любит деньги, власть и должен сегодня дружить с Плахотнюком, чтобы избежать практической реализации своего судебного приговора.





Занять "экологическую нишу" Усатого, и обеспечить себе выживание – достойная задача для олигарха, но причём здесь молдавский избиратель? Увидит ли он подвох в виде партии Шора или нет?





Как бы то ни было, запрет на въезд политикам и бизнесменам с такой репутацией в Россию вполне разумен. В конце концов, молдаване пусть самостоятельно строят своё светлое политическое будущее, но ассоциировать подобных проходимцев с "пророссийской политической позицией" было бы вредно прежде всего для самой России.



