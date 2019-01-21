В России впервые возбуждено уголовное дело о нежелательной организации

В Ростове-на-Дону впервые в нашей стране возбуждено уголовное дело о членстве в нежелательной организации. Об этом сегодня сообщает в своем Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.





Претензии у силовиков возникли к активистам «Открытой России» Михаила Ходорковского, в отношении которых ранее в разных регионах России уже были заведены административные дела.





Отметим, что уголовная статья «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.





АПН следит за развитием событий.



