В России впервые возбуждено уголовное дело о нежелательной организации
- 21.01.2019, 17:27,
- Новости
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В Ростове-на-Дону впервые в нашей стране возбуждено уголовное дело о членстве в нежелательной организации. Об этом сегодня сообщает в своем Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Претензии у силовиков возникли к активистам «Открытой России» Михаила Ходорковского, в отношении которых ранее в разных регионах России уже были заведены административные дела.
Отметим, что уголовная статья «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
АПН следит за развитием событий.