 

Роскомнадзор завел на Facebook и Twitter административные дела

Чиновники Роскомнадзора инициировали возбуждение административных дел в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что эти западные компании до сих пор не перенесли данные российских пользователей на сервера, расположенные в РФ. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

«Вследствие того, что по состоянию на пятницу у нас имеются лишь формальные ответы от компаний Facebook и Twitter, которые не содержат конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации, или информации о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет, Роскомнадзор сегодня начинает административное производство в отношении обеих компаний», — цитируют журналисты представителей надзорного ведомства.

Известно, что в случае отсутствия ответных действий со стороны Facebook и Twitter, Роскомнадзор в течение месяца перейдет к конкретным действиям и блокировкам. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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