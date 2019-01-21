Роскомнадзор завел на Facebook и Twitter административные дела

Чиновники Роскомнадзора инициировали возбуждение административных дел в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что эти западные компании до сих пор не перенесли данные российских пользователей на сервера, расположенные в РФ. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





«Вследствие того, что по состоянию на пятницу у нас имеются лишь формальные ответы от компаний Facebook и Twitter, которые не содержат конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации, или информации о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет, Роскомнадзор сегодня начинает административное производство в отношении обеих компаний», — цитируют журналисты представителей надзорного ведомства.





Известно, что в случае отсутствия ответных действий со стороны Facebook и Twitter, Роскомнадзор в течение месяца перейдет к конкретным действиям и блокировкам.





АПН следит за развитием событий.



