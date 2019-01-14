Сага о недостающем яйце

Как недавно установили (или могли бы установить) британские ученые, на знаменитом гербе дома Медичи изображены вовсе не шары для непонятной, не дошедшей до нас игры, и не целебные пилюли, а яйца. Обыкновенные куриные яйца, вид с тупой стороны. Дело в том, что в средневековой Флоренции яйца традиционно продавались упаковками по шесть штук. Когда очередной герцог ввел упаковки по пять штук, чтобы обманным путем пополнить казну, народ удивился, возроптал и в конце концов восстал. Народное выступление возглавила семья Медичи. Штурмуя герцогский замок, восставшие кричали: «яйца! яйца!» - таков был их боевой клич. Народ в тот раз победил, а Медичи получили власть над городом и придумали себе герб, на котором были нарисованы пять красных яиц и одно лазоревое – шестое яйцо, сперва пропавшее, а потом усилиями общества возвращенное.

Я вспомнил эту поучительную историю, когда наблюдал за яичным ажиотажем, охватившим страну в первую рабочую неделю наступившего года. Сколько раз наши граждане вели ожесточенные споры, не стоившие выеденного яйца, но никогда еще эта поговорка не воплощалась с такой буквальностью. Отныне в яичной коробке не десять яиц, а девять, то есть одно яйцо у нас выели, отобрали, спрятали, а денег будут брать как за десять.

Вроде бы ерунда полнейшая. Заходишь в магазин – вот они, родимые, лежат. Любой категории, от любого производителя. Коробки все прежние, привычные. Открываешь коробку – все десять яиц на месте. Для тех же, кому десяток яиц многовато, в особо продвинутых торговых сетях давно уже есть подходящие варианты – упаковки по четыре яйца, по шесть. В магазине, то есть в отрыве от социальных сетей, в голову приходят различные доводы разума, которые в сетевых дискуссиях, разумеется, совершенно неуместны. Например, такие:

1. Количество яиц – не догма, и если кому-то удобнее покупать яйца в коробках по девять штук, то рынок должен такую упаковку предоставить. Например, если потребитель привык каждый день вкушать яичницу из трех яиц, то одно яйцо будет всегда лишним. Оно либо будет занимать непомерно большое место в холодильнике, либо просто пропадет, затеряется. К тому же упаковка «3х3» эргономичнее, она лучше умещается в продуктовом пакете, и для кого-то это тоже важно.

2. Никто не пытается выдать девять яиц за десять. Цена упаковки все равно определяется количеством яиц. Конечно, многие, особенно пенсионеры, не могут в уме разделить цену за упаковку на число яиц в ней, но на этот случай на ценниках можно указывать цену за одно яйцо, чтобы потребитель мог легко сравнить цены.

3. Менять «формат» торговли яйцами ради скрытого повышения цен – можно, но не нужно. За последние годы открыто, прямо на наших глазах ценники и на яйца, и на другие товары первой необходимости менялись многократно – и всегда не в нашу пользу. Вспомните, сколько пять лет назад стоил десяток яиц или пакет молока? Такое впечатление, что раза в два меньше. И никаких хитростей для этого не потребовалось.

4. Стоит вспомнить, что «десяток яиц» когда-то тоже был нововведением. Исстари яйца, как и устрицы, продавались дюжинами, и перевод яичного счисления на десятеричную систему, видимо, тоже давался непросто. Если наши предки привыкли к десяткам, то неужели мы не привыкнем к девяткам?

То есть с точки зрения разумного человека, пусть даже и не кончавшего университетов, никаких проблем с конкретным продуктом «яйца», состоящим из скорлупы, белка и желтка и применяемым для изготовления оливье и иных популярных блюд, в стране не возникло. Тем не менее, когда тема «девяти яиц» была вброшена, вся мыслящая Россия запылала, как Воронья Слободка, подожженная сразу с шести концов.

Да, это была информационная спецоперация – не только чрезвычайно успешная, но и очень осмысленная, несмотря на свою, казалось бы, очевидную нелепость. Гадать насчет ее заказчиков было бы бессмысленно, но что действовали профессионалы – сомнений нет.

Успех операции был прежде всего определен правильным выбором продукта. Хлеб, молоко, гречка – всё это тоже товары первой необходимости. Они тоже дорожают, и производители тоже химичат с упаковкой: в пакете молока уже не литр, а 924 мл. В пачке гречневой крупы уже может быть и 800 граммов, и 700, и полкило. Но яйца – это не просто продукт питания. Это слово, насыщенное провокационными коннотациями.

Все мы помним выражение «всё живое из яйца», а некоторые даже могут к месту сказать на латыни «ab ovo». Слово «яйца», кроме того, способно вызывать сальные улыбки и нездоровый смех. Был прекрасный анекдот про женщину и эксгибициониста в лифте: «Яйца купить забыла!» При слове «яйца» в последние годы вспоминают сумасшедшего художника Павленского, которому как раз в эти дни в Париже вынесли приговор. Словом, стоит только вбросить тему яиц, как благодарная публика тут же начнет на эту тему безостановочно острить.

Дело, впрочем, не только в предмете, но и в правильно выбранном моменте. Только что прошел Новый Год – время, когда спрос на яйца особенно высок. С другой стороны, мозг среднего гражданина за время праздников ощутимо опустел, а новая информация в него еще не набилась. Можно брать его тепленьким и наполнять любым контентом.

А теперь самое важное: что хотели сказать авторы спецоперации? Какое послание они хотели донести до россиян?

Все мы давно привыкли к тому, что новый год – это новые цены, новые тарифы, новые неприятные финансовые сюрпризы от властей. В этом году главная новость – повышение НДС на 2%. В результате, как следует из прогнозов, цены в магазинах могут вырасти на 8%. Если принять во внимание неизбежный рост коммунальных платежей, цены на бензин и т.п., гражданам стоит ожидать, что в среднем десятая часть их благосостояния испарится. Но на цифрах это показывать – долго и не очень доходчиво. А на яйцах – это как на пальцах: просто и доходчиво. Было десять яиц в коробке, стало девять – вот и вся ваша жизнь на предстоящий год.