 

Общественная палата: несправедливость и неравенство - главные проблемы России

Российская Общественная палата (ОП) признала тот факт, что в России крайне несправедливо распределяются доходы, а неравенство социальных слоев остается одним из самых высоких в мире. Подробно об этой проблеме сообщается в ежегодном докладе ОП о состоянии гражданского общества в стране.

«Социологические опросы показывают, что граждан России сейчас особенно беспокоит социальная несправедливость, неравенство, бедность. Наша страна находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству и входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии, Россия на одном из первых мест в мире по неравенству распределения богатства», — считают эксперты организации.

Как справедливо признают представители Общественной палаты, более 50% россиян вообще не имеет никаких денежных накоплений.

«В нашей стране существуют огромные диспропорции в распределении национальных богатств, бросающееся в глаза неравенство отдельных социальных групп и целых регионов», — говорится в заключительной части доклада.

АПН следит за развитием событий.
 

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