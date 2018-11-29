Врите что-нибудь другое. Ещё раз про кадастровую палату.

По поводу нового руководителя Кадастровой палаты, обеление которого проплатили блоггерам:

Есть абсолютно достоверный инсайд, что к починке ростелекомовского ceph от Тионикс, из-за которого лежал Росреестр, он не имеет ни малейшего отношения. Непосредственные исполнители и их линейные руководители человека такого не знают.

Дорогие друзья! В следующий раз врите про что-то другое, например, "спас жизнь первому вице-премьеру, работая медбратом". А в IT круг узок и мир тесен, любая ложь моментально проверяется. Мы наш уютный интернетик не для того строили, чтобы вы в нём лгали.

Про не для того строили", это, конечно, гражданин заблуждается. Практика показывает, что, в том числе и для этого.

Но в данном конкретном случае нам хотелось бы обратиться и к PR-сопровождающим министра Орешкина и к нему самому.

1) Дорогие пиарщики! Вы не могли бы представить публике новую версию подвига медбрата? Эта уже сломалась, её унесите, пожалуйста.

2) Дорогой министр! А будут ли, наконец, с Вашей стороны приемлемые и личные объяснения происходящего? Или Вы предлагаете миллионам российских собственников молча проглотить тот факт, что Вы отдали ключевую для сохранения их собственности госфункцию под управление чёрт-знает кому, кто занимался в годы своей безработной жизни чёрт-знает чем и выскочил как чёрт из табакерки чёрт знает откуда?



Или же нам следует понять ситуацию правильно и счесть, что в отличие от государства, организованная преступность не сходит до объяснений с жертвами рэкета?

С искренним охренением

Дорогая редакция