 

В России одобрено использование беспилотных автомобилей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому беспилотные автомобили получают право ездить по дорогам общего пользования. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

«Для чего это сделано? Нужно как минимум дать определения, необходимые для того, чтобы этот транспорт развивался, включая то, что является автоматизированной схемой вождения, кто является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства, потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее. Самое главное для нас - обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты», - убежден премьер-министр РФ.

Эксперимент, который стартует уже 1 декабря 2018 года, пока рассчитан всего на два региона - Москву и Татарстан.

АПН следит за развитием событий.
 

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