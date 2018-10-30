 

Депутаты потратят 15 млн рублей на изучение мнения россиян о новых законах

Российские депутаты собираются потратить около 15 млн рублей для того, чтобы узнать, как граждане страны относятся к последним резонансным законам.

Заказ на это важнейшее и глубокое социологическое исследование размещен на портале госзакупок. Начальная цена контракта на проведение «Анализа отношения граждан к наиболее важным принимаемым и действующим законодательным актам» составляет 14,9 млн рублей.

В техзадании чиновники уточняют, что речь идет о законах, принятых Госдумой за последние два года.

Победителю конкурса придется провести телефонные опросы населения, опросы представителей целевых групп, а также взять интервью у экспертов и фокус-групп.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума открыла конкурс на изучение рынка криптовалют и блокчейна
» Госдума узнает народное мнение о себе за 350 миллионов рублей
» «Зенит-Арена» продолжает бить антирекорды и опустошать бюджет РФ
» Министерство культуры оценило любовь к Родине в 15 млн рублей
» МВД собирается потратить 65 млн рублей на слежку за митингующими
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
ВЛКСМ

ВЛКСМ

Разговор о словах

Разговор о словах

Альтернативные военные концепции. Часть 4

Альтернативные военные концепции. Часть 4

От России к Россiи

От России к Россiи

Вышиванка и косоворотка

Вышиванка и косоворотка

Похвала косоворотке. Часть 2

Похвала косоворотке. Часть 2

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

В США могут отменить выдачу гражданства по праву рождения

  • 18:57
  • 97

Жизнь и удивительные приключения вечно протестующего

Депутаты потратят 15 млн рублей на изучение мнения россиян о новых законах

  • 16:30
  • 95
ВЛКСМ

ВЛКСМ

Разговор о словах

Разговор о словах

Альтернативные военные концепции. Часть 4

Альтернативные военные концепции. Часть 4

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru