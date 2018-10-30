Депутаты потратят 15 млн рублей на изучение мнения россиян о новых законах
- 30.10.2018, 16:30,
- Новости
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Российские депутаты собираются потратить около 15 млн рублей для того, чтобы узнать, как граждане страны относятся к последним резонансным законам.
Заказ на это важнейшее и глубокое социологическое исследование размещен на портале госзакупок. Начальная цена контракта на проведение «Анализа отношения граждан к наиболее важным принимаемым и действующим законодательным актам» составляет 14,9 млн рублей.
В техзадании чиновники уточняют, что речь идет о законах, принятых Госдумой за последние два года.
Победителю конкурса придется провести телефонные опросы населения, опросы представителей целевых групп, а также взять интервью у экспертов и фокус-групп.
АПН следит за развитием событий.