Депутаты потратят 15 млн рублей на изучение мнения россиян о новых законах

Российские депутаты собираются потратить около 15 млн рублей для того, чтобы узнать, как граждане страны относятся к последним резонансным законам.





Заказ на это важнейшее и глубокое социологическое исследование размещен на портале госзакупок. Начальная цена контракта на проведение «Анализа отношения граждан к наиболее важным принимаемым и действующим законодательным актам» составляет 14,9 млн рублей.





В техзадании чиновники уточняют, что речь идет о законах, принятых Госдумой за последние два года.





Победителю конкурса придется провести телефонные опросы населения, опросы представителей целевых групп, а также взять интервью у экспертов и фокус-групп.





АПН следит за развитием событий.



