Жизнь и удивительные приключения вечно протестующего

Не секрет, что в последнее время проведение всевозможных митингов и протестных акций поставлено на поток, и все это действо перешло из плоскости общественной деятельности в сугубо профессиональную. Протестные «активисты» - народ востребованный, особенно в преддверии избирательных кампаний. У нас в Москве в следующем году состоятся выборы в Московскую городскую думу, а потому умные люди готовятся к выдвижению своих кандидатур заранее.

На чем можно себе сделать имя и создать местную повестку? Конечно же, на протесте. Все равно против чего. Всегда есть за что зацепиться и за что покритиковать власть или бизнес. Например, сделали дорожную разметку – но не так и не там, установили спортивную площадку – не в тех цветах или не с тем набором снарядов, о которых якобы мечтали местные жители. Еще острее можно подать тему, когда речь заходит о реновации или переселении из ветхого и аварийного жилья – это же кровные квадратные метры, столичные, дорогие. И тем более, любые стройки касаются еще и тех, кто никуда вроде и не должен переезжать, но вынужден в течение пары лет терпеть звуки строительства рядом со своими окнами.

Так поговорим же сегодня об одном из таких вечно протестующих – это некто Дмитрий Легошин. Он замечен в акциях по всей Москве. География его бурной гастрольной деятельности весьма обширна: Хорошево-Мневники, Строгино, Кунцево, Митино, Северное Тушино, Тимирязевский.





Намедни Денис Шендерович, активный муниципальный депутат, опубликовал в Фейсбуке пост о том, что протестный деятель Дмитрий Легошин, собрал с местных жителей 60 тысяч рублей на проведение каких-то протестных мероприятий, и скрылся с этими деньгами в неизвестном направлении, не потратив их по назначению. Проведя журналистское расследование, мы хотим рассказать и обманутому в ожиданиях Шендеровичу, и жителям, кто же такой гражданин Легошин. Оказалось, что Дмитрий Юрьевич Легошин, 1975 года рождения, был ранее судим по очень серьезной уголовной статье. В 1996 году гражданин Д.Ю. Легошин был осужден Чертановским судом по статье 148 часть 3 за вымогательство и приговорен к четырем годам лишения свободы. Видимо, жизнь многому его научила за прошедшие годы, поэтому от «утюга и паяльника» гражданин Легошин перешел к более «интеллигентным» способам отъема денег у доверчивого населения. Используя микрофон и клавиатуру, работая в соцсетях, гражданин Легошин не только успешно избегает новой судимости, но и вполне себе неплохо зарабатывает, несмотря на то, что безработный. И не стесняется подтверждать свой социальный статус и уровень дохода, публикую на своих страницах в интернете фото с мест отдыха и ресторанов. Судя по фото, безработный гражданин Легошин живет неплохо. И можно только догадываться, за чей счет оплачен банкет.

Возможно, из разряда протестующих общественников гражданин Легошин решил переквалифицироваться в городского депутата, рассчитывая получить депутатскую неприкосновенность. Если это так, то получается, что он начал «фандрайзинг» средств на свою будущую избирательную кампанию. И из Кунцево засветившийся там гражданин может в ближайшее время переместиться для сбора средств в любое другое место Москвы.

Поэтому, всем, кто на волне эмоций готов встать под чужие флаги и отдать свои деньги, можно посоветовать лишь одно – будьте избирательными в знакомствах, нет сомнений, что ближе к выборам таких вечно протестующих будет становиться все больше и больше.



