Российские власти утверждают о беспрецедентном росте зарплат
- 24.10.2018, 19:30,
- Новости
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Российские власти утверждают о рекордном росте зарплат жителей страны. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая в Совете Федерации.
«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут, и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата. Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», - цитирует слова чиновника агентство «Интерфакс».
Интересен тот факт, что Топилин не уточнил, о каких именно доходах идет речь - реальных или номинальных.
АПН следит за развитием событий.