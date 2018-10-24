 

Российские власти утверждают о беспрецедентном росте зарплат

Российские власти утверждают о рекордном росте зарплат жителей страны. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая в Совете Федерации. 

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут, и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата. Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», - цитирует слова чиновника агентство «Интерфакс».

Интересен тот факт, что Топилин не уточнил, о каких именно доходах идет речь - реальных или номинальных.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru