Российские власти утверждают о беспрецедентном росте зарплат

Российские власти утверждают о рекордном росте зарплат жителей страны. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая в Совете Федерации.





«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут, и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата. Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», - цитирует слова чиновника агентство «Интерфакс».





Интересен тот факт, что Топилин не уточнил, о каких именно доходах идет речь - реальных или номинальных.





АПН следит за развитием событий.



