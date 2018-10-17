Топ-менеджерам проблемных банков хотят запретить выезд за границу

Комитет Госдумы по финансам готовит законопроект, в случае принятия которого, топ-менеджерам финансово проблемных или неустойчивых банков будет запрещен выезд за рубеж. Проект закона будет готов в осеннюю сессию. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на информацию от главы комитета Анатолия Аксакова.





Отметим, что ранее депутаты планировали ограничить выезд за границу топ-менеджеров тех банков, которые находятся на санации или у которых аннулирована лицензия. Теперь же, как утверждают журналисты, чиновники хотят ужесточить ответственность банкиров.





«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», - заявил Аксаков в интервью газете «Известия».





Известно также, что новые ограничения на выезд из страны будут введены в отношении топ-менеджеров тех банков, в которых ЦБ вводит временную администрацию.





АПН следит за развитием событий.



