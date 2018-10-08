МВД закупает системы слежки за соцсетью «ВКонтакте»

Региональные управления МВД начали закупку программного обеспечения для слежки за перепиской пользователей социальной сети «ВКонтакте». Известно, что информационный комплекс будет хранить даже удаленные публикации.





Для пилотного проекта программный комплекс был закуплен пока только в нескольких регионах: в Хакасии, Ивановской, Тверской областях и Пермском крае, сообщает сайт «Роскомсвобода». Стоимость госконтрактов во всех случаях отличается и составляет от 85 до 338 тысяч рублей.





«Любые данные (контент, персональная информация пользователя), удаленные пользователями, должны храниться в БД Программы в течение всего срока действия лицензии и быть доступны», — цитирует источник техническое задание проекта.





По требованию силовиков, система должна будет фильтровать сообщения «исходя из анализа активности пользователей с использованием лингвистических словарей, с учетом тематики контента».





АПН следит за развитием событий.



