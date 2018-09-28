Томас Бекет и «как слово наше отзовется»

Недавно встретился со старым приятелем, который вхож иногда к самому Главному, правда, уже не так регулярно, как раньше. У меня накопилось столько вопросов по поводу внутренней политики страны, что я не знал с которого начать…. Мой приятель понимающе улыбнулся:

- Старик, если хочешь понять что к чему, то надо начать с убийства Томаса Бекета. Помнишь, был такой?

- Издеваешься? Какой к черту Бекет? – возмутился я.

- Тогда слушай, вкратце: Томас Бекет был лучшим другом и советником английского короля Генриха II. В середине 12–го века Бекет был лордом-канцлером Англии. Чтобы понять дух того времени: только закончился второй крестовый поход, самый, пожалуй, смешной из всех, Фридрих I Барбаросса разоряет Италию, первое летописное упоминание о Москве (кто не помнит?), а в Англии Генрих II женится на Алиеноре Аквитанской, которая до этого была женой французского короля Людовика VII. Она, кстати родила Генриху II двух английских королей - Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.

Так вот: Бекет всегда был на стороне короля. Например, он добился взимания налога с имущества, принадлежавшего Церкви. Короче, Бекет однозначно был «человеком короля», поэтому, с помощью административного ресурса Генриха II, Бекет и стал однажды архиепископом Кентерберийским. При том Бекет не был рукоположен даже в сан священника. Тут же перед ним ставится задача: подчинить королю английскую Церковь и лишить её ряда привилегий. Особенно хотелось королю заполучить земли, принадлежащие церкви, на острове всегда было проблематично с землей.

Но Бекет вдруг перевернулся! Он стал проводить политику, совершенно противоположную ожиданиям короля. Возник страшный конфликт между старыми друзьями. Теперь подходим к самому главному: сидит как-то в Нормандии Генрих II за столом со своими рыцарями, а ему докладывают, что Томас Бекет опять назвал короля типа «земляным червяком» и прочее. Прожевав рябчика, Генрих II говорит знаменитую историческую фразу: «Неужели никто не избавит меня от этого чёртова попа?». Потом король клялся, что сказал это в сердцах. Но тут же четыре рыцаря встают из-за стола, дескать, надо отлучиться по нужде, садятся на коней и скачут к Английскому проливу. Переправляются, скачут в Лондон, паркуются рядом с Кентерберийским собором, заходят туда, подходят к Томасу Бекету, который собирался как раз служить вечерню и мечами долбят беднягу по голове. На дворе 1170 год. Бекета причислили к лику святых, как священномученика, но речь не об этом. Мораль: вспомним слова нашего дорогого Тютчева: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». Король в сердцах сказал, а человека зарезали. Ты понял, о чем я?

Теперь тебе проще будет понять, что происходит и у нас при дворе. Я тоже иногда смотрю фейсбук и смеюсь над версиями, которые предлагает просвещенное российское население. Им кажется, что всё подчинено некоему смыслу. Особенно наш народ любит конспирологию всякого рода, ну и пусть их.

1. История трагической гибели Бориса Ефимовича практически аналогична убийству Томаса Бекета. Сам подумай, какой смысл было его устранять, кому он мешал? Я Борю хорошо знал, его разрушил Ельцин, когда объявил своим преемником, а потом передумал. Боря не смог пережить краха надежд и обиделся на весь мир. Стал ругаться непрерывно, все к этому быстро привыкли и не замечали вовсе. Но однажды… сидит как-то наш Гарант за столом со своими рыцарями, а ему докладывают, что Боря опять назвал его типа «земляным червяком». Ну и сказал Гарант что-то вроде: «Чёрт бы побрал этого болтуна, надоел до смерти». В сердцах сказал. И тут же парочка джигитов восприняли это, как руководство к действию. В результате огромный репутационный ущерб и Гаранту и стране. Поверь, и в этом случае только неправильно понятое слово убило человека.

2. Почему он санкционировал дурацкий ролик с угрозами? Представь, приходит к Гаранту его старый друган, бывший охранник, а ныне генерал, чье имя тебе прекрасно известно. Гарант сидит и думает о судьбе страны, а тут вваливается этот деревянный и брызгает слюной:

- Владимыч, тут этот Навальный опять рамсы попутал, наезжает, берегов не видит, оборзел по беспределу.

- Да и черт с ним, тут других проблем море: Сирия, Украина, санкции эти ещё, а экономика и так в одном месте, доверять никому…

- Разреши я ему отвечу по- нашему, по-генеральски. Припугну гада, я умею, ты знаешь. Сразу полные штаны наложит валет недобитый…

- Слушай, Василич, шёл бы ты, мешаешь думать о судьбе Родины, - отвечает ему раздраженно Гарант, - ну не до тебя совсем.

А потом говорят, что он санкционировал ролик этот снять. Что этот экс-охранник говорит и понять-то никто не может, там образование никакое и речь чудовищная. Гарант отмахнулся от него, как от мухи, а тот принял эту отмашку за разрешение нести ахинею.

3. Теперь о Петроширове, как я называю эту сладкую парочку. Такая же ерунда. Приходит к Гаранту генерал, чье имя тебе неизвестно и знать совсем необязательно:

- Ладим Ладимыч, тут эти проклятые англичане на нас бочку катят со Скрипалями. Фотки публикуют наших ребят, вешают на нас, короче, всех собак. Мы вот что предлагаем: пусть ребята выступят по телевизору и расскажут, дескать, так и так. Чтобы враги заткнулись.

- А ребята хоть вменяемые? – справедливо спрашивает Гарант, постоянно обеспокоенный судьбой России.

- А как же. Языками владеют, да и свои подвешены.

- На Первом канале?

- Нет, думаем нельзя там, где постоянно аудитория присутствует. Спросят дурачки у наших ребят чушь какую-нибудь невпопад. Может плохо выйти, лучше у Симоньянши. Она спросит, что надо – они ответят что надо, все пройдет, как по маслу. Текст уже готов. Заткнем рот врагам наглухо, чтобы и потом неповадно было клеветать.

- Ну, раз ребята вменяемые, то можно, - устало говорит Гарант.

Вот как-то так. Это реальность. И никакой конспирологии, жизнь гораздо проще и причудливей одновременно. «Амбивалентна», как я люблю говорить. Кстати, этот стих Тютчева звучит и сегодня очень актуально:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать...



