Томас Бекет и «как слово наше отзовется»

Недавно встретился со старым приятелем, который вхож иногда к
самому Главному, правда, уже не так регулярно, как раньше. У меня накопилось
столько вопросов по поводу внутренней политики страны, что я не знал с которого
начать…. Мой приятель понимающе улыбнулся:
- Старик, если хочешь
понять что к чему, то надо начать с убийства Томаса Бекета. Помнишь, был такой?
- Издеваешься? Какой к черту Бекет? – возмутился я.
- Тогда слушай, вкратце: Томас Бекет был лучшим другом и
советником английского короля Генриха II. В середине 12–го века Бекет был
лордом-канцлером Англии. Чтобы понять
дух того времени: только закончился второй крестовый поход, самый, пожалуй,
смешной из всех, Фридрих I Барбаросса разоряет Италию, первое летописное упоминание о
Москве (кто не помнит?), а в Англии Генрих II женится на Алиеноре Аквитанской,
которая до этого была женой французского короля Людовика VII. Она, кстати
родила Генриху II двух
английских королей - Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.
Так вот: Бекет всегда был на стороне короля. Например, он добился
взимания налога с имущества, принадлежавшего Церкви. Короче, Бекет однозначно был
«человеком короля», поэтому, с помощью административного ресурса Генриха II,
Бекет и стал однажды архиепископом Кентерберийским. При том Бекет не был
рукоположен даже в сан священника. Тут же перед ним ставится задача: подчинить королю
английскую Церковь и лишить её ряда привилегий. Особенно хотелось королю
заполучить земли, принадлежащие церкви, на острове всегда было проблематично с
землей.
Но Бекет вдруг перевернулся! Он стал проводить политику,
совершенно противоположную ожиданиям короля. Возник страшный конфликт между
старыми друзьями. Теперь подходим к самому главному: сидит как-то в Нормандии
Генрих II за столом со своими рыцарями, а ему докладывают, что Томас Бекет
опять назвал короля типа «земляным червяком» и прочее. Прожевав рябчика, Генрих
II говорит знаменитую историческую фразу: «Неужели никто не избавит меня от
этого чёртова попа?». Потом король клялся, что сказал это в сердцах. Но тут же
четыре рыцаря встают из-за стола, дескать, надо отлучиться по нужде, садятся на
коней и скачут к Английскому проливу. Переправляются, скачут в Лондон,
паркуются рядом с Кентерберийским собором, заходят туда, подходят к Томасу
Бекету, который собирался как раз служить вечерню и мечами долбят беднягу по
голове. На дворе 1170 год. Бекета причислили к лику святых, как
священномученика, но речь не об этом. Мораль: вспомним слова нашего дорогого
Тютчева: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». Король в сердцах
сказал, а человека зарезали. Ты понял, о чем я?
Теперь тебе проще будет понять, что происходит и у нас при
дворе. Я тоже иногда смотрю фейсбук и смеюсь над версиями, которые предлагает просвещенное
российское население. Им кажется, что всё подчинено некоему смыслу. Особенно
наш народ любит конспирологию всякого рода, ну и пусть их.
1. История
трагической гибели Бориса Ефимовича практически аналогична убийству Томаса
Бекета. Сам подумай, какой смысл было его устранять, кому он мешал? Я Борю
хорошо знал, его разрушил Ельцин, когда объявил своим преемником, а потом
передумал. Боря не смог пережить краха надежд и обиделся на весь мир. Стал
ругаться непрерывно, все к этому быстро привыкли и не замечали вовсе. Но
однажды… сидит как-то наш Гарант за столом со своими рыцарями, а ему
докладывают, что Боря опять назвал его типа «земляным червяком». Ну и сказал Гарант
что-то вроде: «Чёрт бы побрал этого болтуна, надоел до смерти». В сердцах сказал.
И тут же парочка джигитов восприняли это, как руководство к действию. В
результате огромный репутационный ущерб и Гаранту и стране. Поверь, и в этом
случае только неправильно понятое слово убило человека.
2. Почему
он санкционировал дурацкий ролик с угрозами? Представь, приходит к Гаранту его
старый друган, бывший охранник, а ныне генерал, чье имя тебе прекрасно
известно. Гарант сидит и думает о судьбе страны, а тут вваливается этот деревянный
и брызгает слюной:
- Владимыч, тут этот Навальный опять
рамсы попутал, наезжает, берегов не видит, оборзел по беспределу.
- Да и черт с ним, тут других проблем
море: Сирия, Украина, санкции эти ещё, а экономика и так в одном месте,
доверять никому…
- Разреши я ему отвечу по- нашему,
по-генеральски. Припугну гада, я умею, ты знаешь. Сразу полные штаны наложит валет
недобитый…
- Слушай, Василич, шёл бы ты, мешаешь
думать о судьбе Родины, - отвечает ему раздраженно Гарант, - ну не до тебя
совсем.
А потом говорят, что он
санкционировал ролик этот снять. Что этот экс-охранник говорит и понять-то
никто не может, там образование никакое и речь чудовищная. Гарант отмахнулся от
него, как от мухи, а тот принял эту отмашку за разрешение нести ахинею.
3. Теперь
о Петроширове, как я называю эту сладкую парочку. Такая же ерунда. Приходит к
Гаранту генерал, чье имя тебе неизвестно и знать совсем необязательно:
- Ладим Ладимыч, тут эти проклятые
англичане на нас бочку катят со Скрипалями. Фотки публикуют наших ребят, вешают
на нас, короче, всех собак. Мы вот что предлагаем: пусть ребята выступят по
телевизору и расскажут, дескать, так и так. Чтобы враги заткнулись.
- А ребята хоть вменяемые? –
справедливо спрашивает Гарант, постоянно обеспокоенный судьбой России.
- А как же. Языками владеют, да и
свои подвешены.
- На Первом канале?
- Нет, думаем нельзя там, где
постоянно аудитория присутствует. Спросят дурачки у наших ребят чушь
какую-нибудь невпопад. Может плохо выйти, лучше у Симоньянши. Она спросит, что
надо – они ответят что надо, все пройдет, как по маслу. Текст уже готов. Заткнем
рот врагам наглухо, чтобы и потом неповадно было клеветать.
- Ну, раз ребята вменяемые, то можно,
- устало говорит Гарант.
Вот как-то так. Это реальность. И никакой конспирологии,
жизнь гораздо проще и причудливей одновременно. «Амбивалентна», как я люблю
говорить. Кстати, этот стих Тютчева звучит и сегодня очень актуально:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...