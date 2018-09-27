Очередной охранник президента получил пост губернатора

Сергей Морозов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области вместо Александра Жилкина. Отметим, что до своего назначения Морозов работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, однако его называют выходцем из Федеральной службы охраны.

Как сообщает издание The Bell, Морозов служил в личной охране Владимира Путина во время второго президентского срока, а также в то время, когда нынешний президент занимал пост премьера.





Любопытно, что это не единственный выходец из ФСО, которому удалось занять столь высокий пост. Например, Алексей Дюмин возглавляет Тульскую область, Дмитрий Миронов — Ярославскую, а Евгений Зиничев недолгое время руководил Калининградской областью, но затем возглавил МЧС РФ.





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