 

Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Петр Порошенко подписал сегодня указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. 

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - сообщается на портале главы украинского государства.

В тексте указа уточняется, что МИД Украины обязан заявить РФ о намерениях Украины разорвать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года. Следующим шагом ведомства станет передача информации о принятых мерах в Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные институты.

АПН следит за развитием событий.
 

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