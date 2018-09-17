Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Петр Порошенко подписал сегодня указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.





"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - сообщается на портале главы украинского государства.





В тексте указа уточняется, что МИД Украины обязан заявить РФ о намерениях Украины разорвать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года. Следующим шагом ведомства станет передача информации о принятых мерах в Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные институты.





АПН следит за развитием событий.



