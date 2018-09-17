Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией
- 17.09.2018, 14:00,
- Новости
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Петр Порошенко подписал сегодня указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - сообщается на портале главы украинского государства.
В тексте указа уточняется, что МИД Украины обязан заявить РФ о намерениях Украины разорвать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года. Следующим шагом ведомства станет передача информации о принятых мерах в Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные институты.
АПН следит за развитием событий.