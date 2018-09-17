Приватизация прибыли и национализация убытков Дмитрия Босова

Россия страна великих возможностей. Только здесь за несколько лет можно успеть построить многомиллиардный бизнес, приватизировав природные ресурсы, и оставить стране только убытки и тяжелые последствия своей деятельности. СМИ уже писали о младосиловиках и бизнесменах, которые их окружают. Последние относятся к собственной стране как к колонии, которую необходимо выдаивать без оглядки на будущее и не обращать внимание на протесты местного населения.



К бизнесменам, окружающим младосиловиков, относят Дмитрия Босова, чья компания «Сибирский антрацит», добывающая открытым способом уголь на двух разрезах Горловского угольного бассейна (Искитимский район Новосибирской области), получила сверхдоходы - более 8 миллиардов рублей прибыли.



Как писали «Аргументы недели», «Залог успеха - уникальная формула управления, когда топ-менеджеры выжимают все соки из подконтрольных разрезов и при этом экономят на экологии. Живой пример - это деревня Ургун с населением около тысячи человек, расположенная на краю разреза «Ургунский» внутри километровой санитарно-защитной зоны. Местные жители последние 10 лет живут в постоянном тумане из оседающей угольной пыли. Самосвалы-углевозы курсируют по трассе вдоль деревни, перевозя уголь в нетентованных кузовах, отчего пыль летит во все стороны, засыпая улицы, дворы, грядки и форточки. А когда грузовики везут с горно-обогатительной фабрики «Листвянская-2» на отвал Ургунского разреза кек (жидкая смесь химических реактивов, мелкого угля и породы), часть отходов проливается сквозь щели в бортах. В итоге угольной пылью дышат взрослые и дети, отсюда болезни лёгких и ранняя смертность, а кек отравляет все живое вокруг.



В общем, «Сибирский антрацит» превратился в экологическое бедствие для местных жителей. Жители Ургуна постоянно жалуются местной власти, но та ничего не может или не хочет предпринять».



Жалобы на Структуры Дмитрия Босова, добывающего уголь открытым способом, звучат не только в Новосибирской области. Жители Кемеровской недавно перекрыли трассу, чтобы остановить машину и.о. губернатора Кемеровской области и показать ему фотографии чёрного снега, рассказать о грязной воде, покрытой угольной пленкой и других ужасах – глава региона ужаснулся и пообещал разобраться в ситуации.



Но уголь мало добыть, надо еще и вывезти заграницу. Лучшее направление для сибирского угля - порты Дальнего Востока. В июле 2018 года газета Ведомости объявила, что Дмитрий Босов хочет купить АО «Открытый порт Находка».



Дело в том, что этот актив принадлежит структурам находящегося под арестом Зиявудина Магомедова. Используя влияние младосиловиков, возможно уговорить Магомедова продать актив за цену не сильно превышающую объемы уже осуществленных инвестиций. «Исходя из текущего состояния объекта можно предположить, что до сих пор в него было проинвестировано не более 1 млрд руб., считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров» - писала газета Ведомости. Вместе с тем, актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они. Дисконт актива возможно связан с неформализованными обещаниями, облегчить последствия опалы в которую попали Магомедовы. Вообще как писали , участок порта, достался Магомедовым во времена одиозного губернатора Дарькина. Бизнес Магомедовых строился на близости к власти и возможности получения государственных кредитов и ресурсов. Но, как часто бывает , закончилась поддержка государства, закончился и бизнес. Новые фавориты поспешили его подхватить.



Но зачем Дмитрию Босову порт на дальнем Востоке? Порт - это дополнительная точка прибыли. Дело в том, что в нашей стране создана уникальная система, при которой вся прибыль с добычи угля остается у собственника, а все убытки отписываются государству.





Первая точка прибыли угольных олигархов - это сама добыча. При открытом способе добычи, нет необходимости создавать дорогостоящую инфраструктуру вокруг шахт и поселков. В условиях российского законодательства и при поддержке младосиловиков, можно не расселять местное население, оставляя его жить на карьерах, можно не строить правильных водоочистных сооружений и сливать отходы в близлежащие водоемы, можно строить дороги из породы отвалов, можно захимичивать плодородную почву - главное это сохранять и увеличивать объемы добычи. Ведь объемы - это главная и основная точка прибыли. Вторая точка прибыли - это порт, за каждую тонну перевалки в порту заплатят от 10 до 20 долларов. При заявленных объемах в 30 - 40 миллионов тонн, получается что порт может зарабатывать очень много, и порт - это вторая важная точка прибыли. Но для того, чтобы уголь из Кемерово или Новосибирска оказался на Дальнем Востоке, его надо перевезти. Расстояние перевозки более 3000 километров! И вот здесь начинается самое интересное.

Дело в том , что за перевозку угля платим…. мы с вами. Олигархи сумели добиться от государства, чтобы перевозка угля субсидировалась за счет перевозок всех остальных грузов. То есть на перевозку угля действует льготный тариф, который компенсируется например за счет перевозок зерна или других грузов. Таким образом, угольные олигархи получают сверхприбыли на добыче и на перевалке, а убыточную перевозку оставляют стране. Помимо убыточной перевозки, государство вынуждено оплачивать расширение инфраструктуры. Так, чтобы переваливать в порту Босова растущие объемы угля, необходимо расширить и модернизировать узкие участки БАМа. Конечно, эти траты вешаются на государство, которое забивает государственную железную дорогу убыточным углем, вместо того, чтобы развивать к примеру контейнерные перевозки, прибыльные и высокодоходные. Истории бизнес успехов угольных олигархов, больше всего напоминают действия колониалистов в Африке или Индии 19-го века.

Изменится ли эта ситуация, скорее всего да, ведь силовое лобби не сверх сильно, и вряд ли можно будет и дальше продолжать.