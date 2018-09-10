 

«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в трех регионах

Партия власти проиграла выборы в законодательные собрания Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей. По имеющимся у ЦИК данным, в Хакассии на выборах в Верховный совет республики единороссы набрали 25,46% голосов, уступив первое место КПРФ (31,01%). В Иркутской области за «Единую Россию» проголосовали 27,7% избирателей, за КПРФ - 34%. Кроме того, единомышленники Зюганова обошли конкурентов на выборах в законодательное собрание Ульяновской области, показав результат в 36,3%. ЕР набрала 34%. Более того, «Единая Россия» потеряла большинство в думе Великого Новгорода и Тольятти.

В четырех российских регионах кандидаты в губернаторы от партии власти не смогли одержать победу в первом туре. Это Приморский край, Хабаровский край, Владимирская область и Хакасия.

«Единая Россия» показала худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 лет, так как партия ни разу не уступала первого места на подобных выборах с 2007 года.

АПН следит за развитием событий.

теги: Выборы в России Единая Россия
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