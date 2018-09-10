Карьера «золотой судьи» Хахалевой близится к закату

В прошлом году московский адвокат и телезвезда Сергей Жорин рассказал на все страну о том, как судья из Краснодара Елена Хахалева устроила своей дочери шикарную свадьбу, которую адвокат оценил в 2 млн долларов. Гостей на свадьбе развлекали якобы бесплатно выступавшие «друзья семьи» - Николай Басков и Валерий Меладзе, Вера Брежнева и покойный Иосиф Кобзон.





«Эта свадьба за $2 млн потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок вам в лицо! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член Президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. р. в месяц, по 8 часов каждый день», — эмоционально написал адвокат Жорин в соцсети. По его словам, вещи, которые не перестают возмущать, это «хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов». «Эта свадьба за $2 млн потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок вам в лицо! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член Президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. р. в месяц, по 8 часов каждый день», — эмоционально написал адвокат Жорин в соцсети. По его словам, вещи, которые не перестают возмущать, это «хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов».





Именно это событие стало отправной точкой в проявлении повышенного интереса к персоне Елены Хахалевой российских и зарубежных СМИ. Новости о ней сразу попадают на первые полосы интернет-ресурсов. Весь последний год общественность по всей стране взахлёб смотрела многочисленные видеоролики - комиксы, героем которых стала «золотая судья», читала о подробностях ее звездной жизни, о подмосковной недвижимости и роскошных автомобилях, стыдливо оформляемые Хахалевой на мать-пенсионерку.





Журналисты Московского Монитора в очередной раз пытаются детально разобраться и проинформировать общество о творящемся беззаконии и разгуле криминала в регионе.





Вопрос у общества, по большому счету, всегда был один: когда же Верховый Суд России наконец обратит внимание на эту даму и ее многочисленные вероятно коррупционные судебные решения, за счет которых она и ее семья, похоже, стала одними из богатейших людей на юге России. За это время многое стало известно и о целом клане - друзьях и подругах Елены Владимировны, о которых подробно рассказывал «дорогим россиянам» в своих видеообращениях известный судья-правдоруб Дмитрий Новиков.





Отдельной темой стало расследование адвоката Алексея Салмина, доказавшего, что Елена Хахалева в 2000 году, имея на руках только диплом биолога Кубанского госуниверситета, смогла обмануть и кадровую службу краевого суда, и Администрацию Президента РФ, став по поддельному диплому Тбилисского госуниверситета федеральным судьей.





И вот лед тронулся: 7 сентября Пленум Верховного суда РФ под председательством Вячеслава Лебедева принял постановление о выводе из состава Президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.





Произошло это поистине эпохальное событие накануне 50-летия «золотой судьи», омрачив всю атмосферу праздничного банкета, на который уже привычно, с богатыми подарками, собиралось многочисленное ближайшее окружение Елены Владимировны, включая судей и коммерсантов всех мастей. Этим людям было за что благодарить Хахалеву, ведь золотая судья постоянно дарила им радость своими решениями в суде.





Коллеги по цеху сразу заговорили о том, что звезда Елены Владимировны покатилась с небосклона. А сотрудники Следственного комитета России, люди, не подверженные эмоциям, увидели в этом решении одно: им наконец дана зеленая улица для возбуждения в отношении судьи Хахалевой уголовного дела за поддельный диплом и прочие художества.





Печальное известие из Москвы для золотой судьи произвело катастрофу и в рядах подконтрольных ей коммерсантов, таких как кущевский предприниматель Федор Стрельцов, известный также по кличке Федя Обнал, бывший член банды Сергея Цапка, объявленный в международный розыск. Ведь именно на свою подругу Хахалеву Стрельцов возлагал последние надежды, полагая, что она при всем своем влиянии и административном ресурсе сможет добиться прекращения уголовных дел против Стрельцова и его подельников. Тем более, что сейчас Печальное известие из Москвы для золотой судьи произвело катастрофу и в рядах подконтрольных ей коммерсантов, таких как кущевский предприниматель Федор Стрельцов, известный также по кличке Федя Обнал, бывший член банды Сергея Цапка, объявленный в международный розыск. Ведь именно на свою подругу Хахалеву Стрельцов возлагал последние надежды, полагая, что она при всем своем влиянии и административном ресурсе сможет добиться прекращения уголовных дел против Стрельцова и его подельников. Тем более, что сейчас речь идет о привлечении всей группировки Феди Обнала по ст.210 УК РФ - организация преступного сообщества.





Водя дружбу с Хахалевой, Федор Стрельцов и его правая рука Андрей Карпенко вместе с ростовским юристом Ольгой Карповской несколько лет фактически терроризировали судей Кущевского районного суда, от которых требовали нужных решений в пользу Стрельцова. Принципиальная позиция Кущевского суда, отказавшего в «хотелках» команде Стрельцова, вызвала недовольство главаря преступной группы, а затем и совершенно неадекватное поведение, граничащее с шизофренией, этих юристов. Очевидно, такой была эмоциональная реакция Стрельцова на активизацию уголовных дел в отношении его сообщников, арест урожая и обыски, которые Следственный комитет провел в кущевском офисе Андрея Карпенко и ростовской квартире Ольги Карповской, одних из главных подельников Феди Обнала.





Озвучить кущевским судьям позицию Стрельцова, которая скорее напоминала ультиматум, вызвался очередной «пехотинец» Феди Обнала – Сергей Хмельницкий.





Этот человек значится как директор юридической конторки под громким названием «Кубанская консультационная компания», собственником которой является родная сестра Стрельцова Лариса Приходько. Очередного нового «родственника» Стрельцов минувшим летом поставил на должность заместителя директора своего ООО «Агрокомплекс Кущевский», поручив ему задачу всячески мешать законным судебным и следственным действиям по уголовным делам в отношении самого Стрельцова и его подельников, которые расследует Следственное управление СК РФ по Ростовской области. Этот человек значится как директор юридической конторки под громким названием «Кубанская консультационная компания», собственником которой является родная сестра Стрельцова Лариса Приходько. Очередного нового «родственника» Стрельцов минувшим летом поставил на должность заместителя директора своего ООО «Агрокомплекс Кущевский», поручив ему задачу всячески мешать законным судебным и следственным действиям по уголовным делам в отношении самого Стрельцова и его подельников, которые расследует Следственное управление СК РФ по Ростовской области.





Представительство интересов Стрельцова в суде у Хмельницкого не задалось: за устроенный в стенах суда дебош ему пришлось самом предстать перед правосудием. Выйдя из-под очередного административного ареста, наложенного на него Кущевским районным судом за мелкое хулиганство, Хмельницкий выступил с новыми «сенсационными» заявлениями, которые выложил в Интернет.





«То, что случилось со мной, нельзя назвать иначе, как подрывом основ конституционного строя. Я смотрю шире – совершено преступление в отношении государства. Речь идет если не о государственной измене, то о подрыве основ конституционного строя», - заявил Хмельницкий в своем первом видеообращении после ареста на 27 суток.

В этом же видеоролике, снятом на дрожащую камеру (хотя Хмельницкий обещает в скором будущем освоить премудрости мастерства видеоблогера), стрельцовский «пехотинец», озвучил текст, написанный ему Андреем Карпенко. А именно - заявил, что намерен подать в Краснодарский краевой суд, ФСБ, прокуратуру, Следственный комитет и другие компетентные органы заявления о совершенном в его отношении преступлении, в котором Хмельницкий винит кущевских судей. Якобы именно они оклеветали его и дали ложные показания, на основании которых Хмельницкий был подвергнут административному аресту и просидел в общей сложности под административным арестом 27 суток.

В видеоролике Хмельницкий всячески отрицает, что употребляет различные психотропные вещества, демонстрируя даже некие подтверждающие это справки. Но и внешний вид, и дикция Хмельницкого наводят на подозрения, что он постоянно находится под воздействием каких-то сильнодействующих препаратов. Иначе как можно объяснить то, что в пустяковом деле о банальном хулиганстве Хмельницкий узрел ни много ни мало, а признаки потрясения основ государственности? Для этого нужно обладать не просто богатой фантазией – человеку в здравом уме такое вряд ли придет в голову. Но оставим диагностику этого клинического материала специалистам-наркологам и психиатрам и обратимся к объективной стороне деятельности нашего «правозащитника» и его поводыря Андрея Карпенко. В видеоролике Хмельницкий всячески отрицает, что употребляет различные психотропные вещества, демонстрируя даже некие подтверждающие это справки. Но и внешний вид, и дикция Хмельницкого наводят на подозрения, что он постоянно находится под воздействием каких-то сильнодействующих препаратов. Иначе как можно объяснить то, что в пустяковом деле о банальном хулиганстве Хмельницкий узрел ни много ни мало, а признаки потрясения основ государственности? Для этого нужно обладать не просто богатой фантазией – человеку в здравом уме такое вряд ли придет в голову. Но оставим диагностику этого клинического материала специалистам-наркологам и психиатрам и обратимся к объективной стороне деятельности нашего «правозащитника» и его поводыря Андрея Карпенко.





Незадолго до хулиганских действий в Кущевском райсуде Сергей Хмельницкий в качестве представителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» (единственным собственником которого является Федор Стрельцов) руководил рейдерским захватом урожая, арестованного судом в рамках уголовных дел против Стрельцова. Для силовой поддержки рейдеров была сформирована группа из нескольких десятков молодых людей с Северного Кавказа, действиями которых руководил сам Хмельницкий.





Захватив арестованное имущество, Хмельницкий организовал его реализацию на сумму 70 млн рублей, что привело к возбуждению нового уголовного дела в отношении Геннадия Родионова, директора «Агрокомплекс Кущевский», действовавшего в соучастии с Хмельницким, как указано в постановлении. Именно Родионов выписывал доверенность на имя Хмельницкого. Это дело стало уж десятым в череде уголовных дел против Стрельцова и его подельников - Кошенка, Антонецкого, Криштопы, которые содержатся в ростовском СИЗО, а другие участники ОПГ. такие как Тищаев и сам Федя Обнал, объявлены в розыск. На очереди юридические «конструкторы» Стрельцова - Андрей Карпенко и Ольга Карповская.





На этом фоне 26 июля Сергей Хмельницкий – на тот момент исполняющий обязанности руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» - под присмотром Андрея Карпенко, главного идеолога преступлений Стрельцова, явился в помещение Кущевского районного суда и устроил там дебош. Нецензурно оскорбляя сотрудников суда, Хмельницкий требовал ускорить рассмотрение дел с его участием, а затем стал вести видеозапись в помещении суда без специального на то разрешения. При этом он был полностью уверен в своей безнаказанности, ведь точно так же вел себя в стенах суда его покровитель – главарь кущевской преступной группировки Федор Стрельцов, открывая ногами двери именем своей подруги – «золотой судьи» Хахалевой.





Неадекватное поведение «юриста» Хмельницкого вызвало предсказуемую реакцию судей, ориентированных на закон и порядок. Поэтому Кущевский районный суд квалифицировал действия Хмельницкого как неуважение к суду и мелкое хулиганство, после чего отправил его под административный арест.





Сидя под арестом, Хмельницкий не терял времени даром, распространяя через Карпенко в интернете ролики о своих «злоключениях» под хэштегом «Свободу Сергею Хмельницкому». Так еще недавно никому не известный провинциальный «юрист» стал «звездой» правозащитного движения и новоиспеченным «узником совести», что сразу поставило его в один ряд с таким авторитетом, как сам Стрельцов, находящийся в розыске.





Хмельницкий пытался даже объявить голодовку, чтобы привлечь к своим проблемам внимание общественников Европы. Но старшие товарищи быстро объяснили ему, что действовать надо более привычным путем - обжаловать постановление первой инстанции в Краснодарском краевом суде. Благо там было к кому обратиться - председатель коллегии по административным делам и член Президиума Краснодарского краевого суда Елена Хахалева всегда готова оказать помощь Стрельцову и его людям.





В крайсуде на жалобу дебошира Хмельницого отреагировали мгновенно, признав наказание в 15 суток чрезмерно суровым и направив его дело на новое рассмотрение в Кущевском райсуде. Но позиция районного суда оказалась принципиальной и последовательной: Хмельницкий вновь был признан виновным и был вынужден отбыть полный срок ареста по обоим составам своих правонарушений.





Казалось бы, отсидел свои 27 суток, вышел на свободу – живи и радуйся. Но не тут то было: сразу последовало заявление о государственной измене со стороны кущевских судей. И это неудивительно, потому что Стрельцов и Карпенко требовали от Хмельницкого все новых скандалов, чтобы поставить кущевских судей на место.





Вот почему известие из Верховного суда о лишении «золотой судьи» Хахалевой статуса члена Президиума крайсуда вызвало в рядах преступного сообщества Стрельцова полный шок: еще бы, ослабление позиций «крестной мамы» неминуемо приведет к краху весь ее криминальный клан, включая и самого Стрельцова с его подельниками Карпенко и Карповской.





Самый опасный из них - Андрей Карпенко, криминальный юрист Сергея Цапка, который занимался разработкой многомиллиардных финансовых махинаций с хищениями кредитов Россельхозбанка и отъемом земельных активов. Избежав уголовной ответственности по «кущевскому делу», Карпенко продолжил свою деятельность в Кущевской уже под руководством Федора Стрельцова, разрабатывая с Ольгой Карповской новые схемы отъёма собственности у жителей станицы, но теперь исключительно в интересах самого Феди Обнала. Именно Карпенко выступил и в качестве инициатора похода Хмельницкого в Кущевский райсуд, окончившегося скандалом. Он же является автором провокационных роликов, цель которых - оказать давление на следствие и суд.





Сейчас Андрей Карпенко временно залег на дно и даже уехал из Кущевской отдохнуть, оставив вместо себя Ольгу Карповскую. Последняя все еще старается убедить судей арбитражного суда, что криминальные схемы Стрельцова являются «обычными» гражданскими сделками.





Что же касается дерзких выступлений Сергея Хмельницкого против правосудия, то их перспектива совершенно понятна: Хмельницкому вряд ли удастся уйти от ответственности за растрату арестованного имущества и противодействие законным судебным решениям и постановлениям следователей. Не исключено, что уже очень скоро 27 суток административного ареста покажутся ему «курортом» в сравнении с перспективой провести немалое количество лет в не столь тепличных условиях.





Первая публикация - издание Московский Монитор



