Лумумба и провидение

Случайно натолкнулся на статью:
«Жертвами войны в Конго стали 5,4 миллиона человек. На протяжении более 30 лет
c 1965 года Заиром (так в эти годы называлась ДРК) правил президент с
диктаторскими полномочиями маршал Сесе Секо Мобуту. Он ориентировался на страны
Запада, а во внутренней политике придерживался национал-освободительной
риторики. В целом же десятилетия правления Мобуту были временем относительного
спокойствия во второй по площади африканской стране.
Конфликт в Демократической
республике Конго (ДРК), начавшийся в августе 1998 года, стал самым
кровопролитным со времен Второй мировой войны. В нем приняли участие более 20
вооруженных группировок из девяти африканских стран. Также действовали наемники
из разных стран (известно об участии российских и украинских вертолетчиков). Несмотря
на подписанный в июле 2002 года мирный договор, обстановка в ДРК на протяжении
многих лет продолжает оставаться напряженной».
Вспомнилась история, рассказанная
мне в где-то середине 70-ых. Домодедовский завод металлоконструкций.
Лаборатория сварки и пайки. Я работаю по распределению. Молодой специалист. Есть
некая притягательность в юнцах. Некоторым зрелым дядям так нужны свежие уши и
молчаливое восторженное внимание. Парторг нашей лаборатории Анатолий Зеленчуков
как-то немного подвыпил и поведал мне эту историю. Ничего не меняю, даже фамилию
парторга.
В 1960 году Толя Зеленчуков
работал освобожденным парторгом на большом промысловом судне. Рефрижераторе. Экипаж
под сотню коек, работы хватало. Получив в радиорубке указания из Москвы,
парторг должен был доводить до людей все решения партии и правительства СССР.
Однажды случилась настоящая катастрофа.
Сломался рефрижератор. Холодильник, который держал в трюмах низкую температуру.
Сломался капитально, починить нельзя. А на судне сотни тонн мороженной рыбы и
прочей рыбной продукции. Что делать?
Всё происходит у западных берегов
Африки. Капитан радирует в Москву. Просит указаний. Всю рыбу за борт? А это
месяцы тяжелого труда и ущерб для экономики страны. Непатриотично. Москва
совещается и приказывает подойти к берегу Конго и попытаться продать рыбу. Хоть
как-то компенсировать потери. Почему Конго?
Тогда там было просоветское
руководство. Во главе с Патрисом Лумумбой, получившим на первых в стране
выборах в 1960 года большинство. Лумумба стал премьер-министром. Моиз Чомбе,
прозападный лидер провинции Катанга, где были сосредоточены основные
месторождения полезных ископаемых и значительное белое население, в ответ
провозгласил независимость, образовав Государство Катанга, в которой он стал
президентом. Москва прислала для борьбы с «марионеточным режимом Чомбе» десять
военно-транспортных самолётов, один из которых, по официальной версии, являлся
личным подарком Хрущёва Лумумбе. Это я сейчас из интернета копирую, не могу же
я помнить такие подробности.
Так вот. Подходит наш сейнер-рефрижератор к берегу Конго, швартуется. Выходит на берег проверенный патриот, говорящий
худо-бедно по-английски. С сопровождающими. В их числе наш друг парторг Толя
Зеленчуков. На берегу стоит и курит первый попавшийся случайный негр, который
оказывается тоже как-то изъясняется на английском. Узнав о проблеме, он с
радостью соглашается помочь братьям коммунистам из СССР. Договариваются о цене,
ясно, что у наших особенного выбора не было, но вскоре к советскому судну
начали прибывать грузовики-рефрижераторы. Толя с сотоварищи были потрясены
оперативностью случайного негра. Забрав все сотни тонн мороженной рыбы, этот
первый встречный честно расплатился. Наличными. Всё. Конец истории? А нет,
далее Толя поведал мне, что этот чортов негр, на заработанные от этой операции
деньги снарядил бандформирование, которое устроило гос. переворот. Лумумбу
убили. Его именем назвали институт в Москве. А Толю с товарищами коммунистами
выгнали из флота, списали, наказали и проч. Назначили стрелочниками, обычная
история. Потому он и прозябает на этом заводе в Домодедово.
А вот, что пишут в интернете:
1-ая версия: Документальный фильм «Убийство в колониальном стиле» (реж. Томас
Гифер) 2000 года расследует события тех дней на основе интервью со многими
бывшими сотрудниками и офицерами ЦРУ и бельгийской службы безопасности. В
интервью многие из них впервые признались в том, что лично участвовали в
убийстве и последующем устранении останков Лумумбы и его соратников 17 января
1961 года.»
2-ая версия: «В заключительном
отчёте комиссия пришла к выводу, что король Бельгии Бодуэн знал о планах
убийства Лумумбы. Также было установлено, что бельгийское правительство
оказывало транспортную, финансовую и военную помощь силам, враждебно
относившимся к Лумумбе. Большая часть вины была приписана непосредственно
королю Бодуэну, который, предположительно, в обход политических институтов
страны проводил свою собственную колониальную политику».
3-я: «В 1960 году президент США
Дуайт Эйзенхауэр одобрил рекомендации ЦРУ ликвидировать Лумумбу, в дальнейшем
специалистами ЦРУ были разработаны варианты убийства Лумумбы из огнестрельного
оружия и с помощью яда, в итоге был утверждён план операции «Голубая стрела».
4-ая: «В марте 2013 года
британская газета «Telegraph», со ссылкой на лорда Дэвида Эдварда Ли (David
Edward Lea), сообщила, что сотрудница британской разведки Ми-6 баронесса Дафна
Парк, с 1959 по 1961 годы бывшая консулом и первым секретарём в Леопольдвиле,
незадолго до её смерти в 2010 году, призналась в организации убийства Патриса
Лумумбы в 1961 году. Причиной ликвидации Лумумбы стали его панафриканский
национализм, левые симпатии и просоветские настроения».
Наконец 5-ая версия: «15 февраля
1961 на пресс-конференции в Элизабетвиле прямое обвинение в убийстве Лумумбы
прозвучало в адрес ближайшего соратника Моиза Чомбе Годфруа Мунонго,
руководителя силовых структур Катанги.»
Итак: бельгийский король и его
спецслужбы, американский президент и ЦРУ, британская Ми-6 и Чомбе -все планировали
убить бедного Лумумбу. Непонятно только, каким чудом он так долго продержался
живым.
Всё враньё. Каждый хочет
приписать себя лавры от удачного переворота. Задним числом. А Толя Зеленчуков
поведал мне, что этим самым первым попавшимся случайным негром в порту волей
судьбы оказался близкий дружок Чомбе. Он и убил бедного Лумумбу в результате
переворота и на средства от продажи советской рыбы. Но я вижу в этой истории
иной смысл. Как Создатель лаконично, просто и не без юмора руководит своим
проектом - т.е. человеческой цивилизацией. Сломался рефрижератор и уже почти 60
лет идет война. Миллионы убитых. Воистину, неисповедимы ЕГО пути…