 

Лумумба и провидение

Случайно натолкнулся на статью: «Жертвами войны в Конго стали 5,4 миллиона человек. На протяжении более 30 лет c 1965 года Заиром (так в эти годы называлась ДРК) правил президент с диктаторскими полномочиями маршал Сесе Секо Мобуту. Он ориентировался на страны Запада, а во внутренней политике придерживался национал-освободительной риторики. В целом же десятилетия правления Мобуту были временем относительного спокойствия во второй по площади африканской стране. 
Конфликт в Демократической республике Конго (ДРК), начавшийся в августе 1998 года, стал самым кровопролитным со времен Второй мировой войны. В нем приняли участие более 20 вооруженных группировок из девяти африканских стран. Также действовали наемники из разных стран (известно об участии российских и украинских вертолетчиков). Несмотря на подписанный в июле 2002 года мирный договор, обстановка в ДРК на протяжении многих лет продолжает оставаться напряженной».
Вспомнилась история, рассказанная мне в где-то середине 70-ых. Домодедовский завод металлоконструкций. Лаборатория сварки и пайки. Я работаю по распределению. Молодой специалист. Есть некая притягательность в юнцах. Некоторым зрелым дядям так нужны свежие уши и молчаливое восторженное внимание. Парторг нашей лаборатории Анатолий Зеленчуков как-то немного подвыпил и поведал мне эту историю. Ничего не меняю, даже фамилию парторга.
В 1960 году Толя Зеленчуков работал освобожденным парторгом на большом промысловом судне. Рефрижераторе. Экипаж под сотню коек, работы хватало. Получив в радиорубке указания из Москвы, парторг должен был доводить до людей все решения партии и правительства СССР. 
Однажды случилась настоящая катастрофа. Сломался рефрижератор. Холодильник, который держал в трюмах низкую температуру. Сломался капитально, починить нельзя. А на судне сотни тонн мороженной рыбы и прочей рыбной продукции. Что делать?
Всё происходит у западных берегов Африки. Капитан радирует в Москву. Просит указаний. Всю рыбу за борт? А это месяцы тяжелого труда и ущерб для экономики страны. Непатриотично. Москва совещается и приказывает подойти к берегу Конго и попытаться продать рыбу. Хоть как-то компенсировать потери. Почему Конго?
Тогда там было просоветское руководство. Во главе с Патрисом Лумумбой, получившим на первых в стране выборах в 1960 года большинство. Лумумба стал премьер-министром. Моиз Чомбе, прозападный лидер провинции Катанга, где были сосредоточены основные месторождения полезных ископаемых и значительное белое население, в ответ провозгласил независимость, образовав Государство Катанга, в которой он стал президентом. Москва прислала для борьбы с «марионеточным режимом Чомбе» десять военно-транспортных самолётов, один из которых, по официальной версии, являлся личным подарком Хрущёва Лумумбе. Это я сейчас из интернета копирую, не могу же я помнить такие подробности. 
Так вот. Подходит наш сейнер-рефрижератор к берегу Конго, швартуется. Выходит на берег проверенный патриот, говорящий худо-бедно по-английски. С сопровождающими. В их числе наш друг парторг Толя Зеленчуков. На берегу стоит и курит первый попавшийся случайный негр, который оказывается тоже как-то изъясняется на английском. Узнав о проблеме, он с радостью соглашается помочь братьям коммунистам из СССР. Договариваются о цене, ясно, что у наших особенного выбора не было, но вскоре к советскому судну начали прибывать грузовики-рефрижераторы. Толя с сотоварищи были потрясены оперативностью случайного негра. Забрав все сотни тонн мороженной рыбы, этот первый встречный честно расплатился. Наличными. Всё. Конец истории? А нет, далее Толя поведал мне, что этот чортов негр, на заработанные от этой операции деньги снарядил бандформирование, которое устроило гос. переворот. Лумумбу убили. Его именем назвали институт в Москве. А Толю с товарищами коммунистами выгнали из флота, списали, наказали и проч. Назначили стрелочниками, обычная история. Потому он и прозябает на этом заводе в Домодедово.
А вот, что пишут в интернете: 1-ая версия: Документальный фильм «Убийство в колониальном стиле» (реж. Томас Гифер) 2000 года расследует события тех дней на основе интервью со многими бывшими сотрудниками и офицерами ЦРУ и бельгийской службы безопасности. В интервью многие из них впервые признались в том, что лично участвовали в убийстве и последующем устранении останков Лумумбы и его соратников 17 января 1961 года.»
2-ая версия: «В заключительном отчёте комиссия пришла к выводу, что король Бельгии Бодуэн знал о планах убийства Лумумбы. Также было установлено, что бельгийское правительство оказывало транспортную, финансовую и военную помощь силам, враждебно относившимся к Лумумбе. Большая часть вины была приписана непосредственно королю Бодуэну, который, предположительно, в обход политических институтов страны проводил свою собственную колониальную политику».
3-я: «В 1960 году президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил рекомендации ЦРУ ликвидировать Лумумбу, в дальнейшем специалистами ЦРУ были разработаны варианты убийства Лумумбы из огнестрельного оружия и с помощью яда, в итоге был утверждён план операции «Голубая стрела».
4-ая: «В марте 2013 года британская газета «Telegraph», со ссылкой на лорда Дэвида Эдварда Ли (David Edward Lea), сообщила, что сотрудница британской разведки Ми-6 баронесса Дафна Парк, с 1959 по 1961 годы бывшая консулом и первым секретарём в Леопольдвиле, незадолго до её смерти в 2010 году, призналась в организации убийства Патриса Лумумбы в 1961 году. Причиной ликвидации Лумумбы стали его панафриканский национализм, левые симпатии и просоветские настроения». 
Наконец 5-ая версия: «15 февраля 1961 на пресс-конференции в Элизабетвиле прямое обвинение в убийстве Лумумбы прозвучало в адрес ближайшего соратника Моиза Чомбе Годфруа Мунонго, руководителя силовых структур Катанги.»
Итак: бельгийский король и его спецслужбы, американский президент и ЦРУ, британская Ми-6 и Чомбе -все планировали убить бедного Лумумбу. Непонятно только, каким чудом он так долго продержался живым. 
Всё враньё. Каждый хочет приписать себя лавры от удачного переворота. Задним числом. А Толя Зеленчуков поведал мне, что этим самым первым попавшимся случайным негром в порту волей судьбы оказался близкий дружок Чомбе. Он и убил бедного Лумумбу в результате переворота и на средства от продажи советской рыбы. Но я вижу в этой истории иной смысл. Как Создатель лаконично, просто и не без юмора руководит своим проектом - т.е. человеческой цивилизацией. Сломался рефрижератор и уже почти 60 лет идет война. Миллионы убитых. Воистину, неисповедимы ЕГО пути…
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