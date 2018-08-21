Сочинский судья Дмитрий Новиков бросает вызов коррупции в системе правосудия Кубани

Несколько дней назад на сайте информационного агентства «РИА Новости» появилась заметка о том, что следственные органы завершили проверку подлинности грузинского диплома судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в ее отношении. Об этом сегодня сообщает издание Московский монитор. В качестве источника этой информации был указан некий неназванный собеседник в правоохранительных структурах, то есть речь идет не о достоверно свершившемся факте, а всего лишь о предположении. Но это не помешало многим другим изданиям перепечатать у себя «сенсационную новость», которая на поверку оказывается обычным фейком.
Официальных сообщений о результатах проверки по-прежнему нет, и пока они не появятся, любые домыслы будут только играть на руку «золотой судье», которая по-прежнему пытается сохранить место в высших эшелонах судебной власти. В этой ситуации еще одним разоблачителем Елены Хахалевой, получившей статус судьи по поддельному грузинскому диплому, выступил ее бывший коллега – сочинский судья Дмитрий Новиков, прекрасно осведомленный о подробностях биографии Елены Владимировны.
«Россия за Новикова, и Новиков за Россию», - этими словами судья Дмитрий Новиков завершает каждое свое обращение к «дорогим россиянам» на протяжении последних нескольких лет. Все это время судья Новиков не прекращает борьбу с коррупцией в системе правосудия Кубани, которую выстроили его бывшие коллеги Елена Хахалева и Владимир Кисляк, ставшие благодаря судейской мантии одними из богатейших людей России.
Борьба с коррупционерами в мантиях обошлась Дмитрию Новикову дорогой ценой: против него с подачи Елены Хахалевой и Владимира Кисляка были возбуждены уголовные дела по надуманным основаниям, ему пришлось несколько месяцев провести в следственном изоляторе кубанского УФСБ, а затем отстаивать свое доброе имя в бесконечных судах. Поэтому в своих регулярных видеообращениях Новиков не лезет за словом в карман, и это постоянно увеличивает его аудиторию – ролики Новикова в Youtube смотрят сегодня десятки тысяч людей по всей стране, в буквальном смысле от Калининграда до Находки.
«Я, наверное, единственный в мире человек, который является и судьей, и обвиняемым», - шутит Новиков. Но в отношении Хахалевой и Кисляка, которые преследуют его, используя судейский статус, Новиков бескомпромиссен: «Эти люди не только мои юридические оппоненты – они покрыли себя позором, они позорят нашу судебную систему. Они воспринимают нас с вами как холопов, родства не знающих, родословных своих не имеющих, которые должны знать свое место и помалкивать. Поэтому все зависит от нашей настойчивости: нужно бить в одну точку, и тогда мы сделаем пробоину в этом славном союзе. Зло делается тайно, а мы будем действовать публично».
«Елена Владимировна Хахалева, вы думаете, я о вас забыл? – обратился Новиков к «золотой судье», комментируя недавнее фейковое известие о прекращении проверки в ее отношении. – Да я о вас буду помнить каждый день, потому что именно вы придумали издать приказ об исключении меня из штатной численности судей Хостинского суда, лишив меня заработной платы. Именно вы сидели со мной в кабинете и говорили, что нельзя отменять решение Квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение в отношении судьи Новикова уголовного дела, иначе нам всем Бастрыкин голову оторвет».
Дмитрий Новиков открыто заявляет, что Елена Хахалева стала судьей по поддельному грузинскому диплому и за эти годы так обросла связями в Москве, что считает себя непотопляемой. Любимое ее выражение: «двадцать лет мы нарабатывали связи не для того, чтобы какой-то Новиков нам мешал».
«По моим сведениям, материалы проверки в отношении Хахалевой, которую проводило Седьмое Главное управление Следственного комитета РФ по СКФО, вместе с ответом Интерпола о том, что Хахалева никогда не училась в Тбилисском госуниверситете, как она указывала в своих документах при назначении на должность судьи, были запрошены в центральный аппарат Следственного комитета в Москве. Как только там получили эти данные, сразу же сказали: вот сейчас мы оборотня в мантии и накажем, - говорит Новиков, - Даже пригласили заявителя с просьбой предоставить все имеющиеся документы. Но накануне этого, как говорят, певец Иосиф Кобзон, друг «золотой» судьи Хахалевой, попросил председателя Следственного комитета Бастрыкина не возбуждать уголовное дело по факту предоставления Хахалевой поддельного диплома при назначении на должность судьи. И добавил: не ворошите прошлое, давайте забудем об этом, мол, у нас полстраны с поддельными дипломами. Вот и пришлось руководителю Седьмого управления временно свернуть проверку, благо ушлая Хахалева привезла следователям из Грузии новый диплом, выписанный на основе решения суда города Тбилиси в октябре прошлого года. О том, что грузинский суд основывался не на документах, а на лживых заявлениях представителей Хахалевой, та, естественно, умолчала».
«Но где певец, пусть даже такой уважаемый, как Кобзон, и где правосудие? – задается вопросом Дмитрий Новиков. - Ведь Хахалева обманула не Бастрыкина, а самого президента России, который назначил ее судьей своим указом от 8 августа 2000 года. Почему руководитель Следственного комитета и его подчиненные прислушиваются к просьбам друга Елены Хахалевой, а не отстаивают интересы президента России и закона? Непонятно. Дорогие мои: если мы не будем ворошить прошлое Хахалевой и ее друзей, наше будущее и настоящее будут настолько ужасны, что вы не можете себе представить».
Сразу же после появления упомянутого материала в ленте «РИА Новости», адвокат Алексей Салмин, представляющий интересы известной кубанской общественницы Елены Дрюковой, направил обращение на имя главного редактора информагентства Маргариты Симоньян. В нем Салмин вновь перечислил все факты, дающие практически стопроцентное основание для утверждения, что Елена Хахалева стала судьей на основании поддельного диплома Тбилисского государственного университета РВ № 523043. Ниже – основные аргументы в пользу этого утверждения с комментариями Дмитрия Новикова.
Первоначально грузинский «диплом» был представлен в Первомайский суд Краснодара, где в далеком 1999 году начиналась карьера биолога Елены Хахалевой в качестве помощника судьи.
«Это очень важно, - поясняет Дмитрий Новиков. – Сегодня Хахалева поставила в Первомайский суд председателем своего дружка Фойгеля, чтобы он контролировал доступ к информации. Нельзя работать помощником судьи, не имея высшего юридического образования. Поэтому вопрос Владимиру Кисляку, председателю Совета судей Краснодарского края, еще одному другу Хахалевой: возьмите паузу по поводу ремонта вашей прекрасной дорогостоящей недвижимости в Москве, забудьте о вашей недвижимости на Кипре и проверьте информацию - какие документы предоставляла Елена Владимировна в качестве подтверждения наличия у нее юридического образования, когда она поступала на работу в должности помощника судьи в Первомайский районный суд, а затем и в Динской районный суд уже судьей по указу президента РФ? Если вы скажете, что для должности помощника судьи не нужно высшее юридическое образование, завтра я приведу к вам десять человек с дипломами биолога, как у Хахалевой, с просьбой, чтобы их приняли личными помощниками к вам».
Спустя год после того, как факты о подложном грузинском дипломе Хахалевой, которая в 1990 году окончила биологический факультет Кубанского госуниверситета, стали появляться в открытом доступе, «золотая судья» так и не смогла представить убедительных доказательств того, что во второй половине 1980-х годов она действительно училась на юриста в Грузии. Прежде всего, достоверно известно и не подлежит никакому сомнению, что в период с 1985 по 1990 годы Елена Хахалева, носившая в тот момент фамилию Требушная по своему первому супругу, получала высшее образование в очной форме в Кубанском государственном университете (КубГУ) на биологическом факультете. 28 июня 1990 года она получила диплом об окончании этого вуза серии ЛВ №284381 (регистрационный №777 Б) с присвоением квалификации «преподаватель биологии и химии».
«В 1999 году, подавая документы на должность помощника судьи, а затем и собственно судьи, Хахалева предоставила банальную подделку, которую она заверила у краснодарского нотариуса Диковой. Последняя сама совершила преступление, дав ход фальшивке Хахалевой, - говорит Дмитрий Новиков. - По этому поводу мы еще организуем отдельный запрос в Нотариальную палату Краснодарского края».
Есть и другие любопытные подробности раннего этапа биографии «золотой судьи». Обучаясь в Кубанском госуниверситете, Елена Хахалева (Требушная) параллельно (с 1 июля 1985 года по 31 января 1986 года) работала ветсанитаром радиологического отдела Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, о чем свидетельствуют обнаруженные в ходе независимого расследования копии из ее личной карточки. А по окончанию биофака КубГУ Елена Хахалева (Требушная) с 1990 по 1993 годы работала учителем краснодарской средней школы № 55, поскольку на тот момент выпускники вузов были обязаны три года проработать по полученной специальности.
«Вот какой гениальный человек! – иронизирует Дмитрий Новиков. – Оказывается, председатель Административной коллегии Краснодарского краевого суда является еще и специалистом по коровам, лошадям, быкам или хомячкам и птичкам. Невероятная биография – Ломоносов отдыхает на фоне Елены Владимировны. Получается, по ее версии, что она одновременно была ветеринаром и являлась студенткой Тбилисского госуниверситета, о чем свидетельствует та подделка, на основании которой она по указу президента от 8 августа 2000 года стала судьей Динского райсуда Краснодарского края. Но вдруг, когда Хахалеву разоблачили Интерпол и само руководство уважаемого Тбилисского госуниверситета, Хахалева вдруг «вспомнила», что она сначала поступила в 1985 году Абхазский государственный университет на историко-юридический факультет, а затем в 1989 году перевелась в Сухумский филиал ТГУ, который и окончила. То, что в этот же период времени Хахалева никуда не выезжала за пределы Краснодара и обучалась на очном отделении биологического факультета КубГУ, мошенница умолчала. Ведь если поверить ее версии, то получается, что студентка Хахалева утром вставала и думала: куда я сегодня иду? – на работу в ветеринарную лабораторию, на биологический факультет в Кубанский университет, либо я сажусь на самолет и лечу в Сухуми, потому что у меня сегодня лекция по уголовному праву. Три ипостаси в один день. Завралась».
Откуда же в таком случае взялся диплом Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иванэ Джавахишвили, который в 2000 году позволил Хахалевой стать судьей Динского районного суда Краснодарского края, а затем и занять высокие посты в Краснодарском краевом суде? Еще в самом начале дипломного скандала представители ТГУ официально заявили, что никаких сведений о студентке Хахалевой (Требушной) в архивах главного вуза Грузии нет, а диплом РВ № 523043 о получении заочного юридического образования ей не выдавался. Эту же информацию представил в российские следственные органы Интерпол, подключившийся к расследованию дипломного скандала.
Но тут на помощь мошеннице пришел ее друг, а по совместительству председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, он же владелец элитной недвижимости на Кипре и в Москве. В октябре прошлого года в своих ответах инициаторам расследования дипломного скандала он указал, что Хахалева, оказывается, в 1985 году поступила сначала в Абхазский государственный университет им. А.М. Горького, а затем перевелась в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в городе Сухуми на территории Абхазии и окончила его в 1991 году. О том, что в этот же период времени она училась на биолога в Краснодаре, Кисляк сознательно умолчал, чем сам совершил преступление. Умолчал и Кисляк о том, что ответы из Грузии, с которой у России нет дипломатических отношений, пришли не по официальным каналам, а частным образом, причем в суд эти ответы предоставила сама Хахалева. Но на это Кисляк наплевал.
Как показало дальнейшее расследование, никакого отношения к действительности эта версия не имеет. То, что Хахалева не училась в Абхазии, подтверждается как документами, так и свидетельствами ее предполагаемых однокурсников. В частности, из ответа Государственного архивного управления Республики Абхазия от 26 июля 2018 года на запрос адвоката Салмина следует, что документы Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького (ранее - Абхазский государственный университет) были сданы в Госархив Абхазии, где сведения о поступлении и обучении Хахалевой в АГУ отсутствуют. Адвокату также была предоставлена копия приказа №374 от 21 августа 1985 года о зачислении абитуриентов в студенты на все виды обучения АГУ по специальностям «Правоведение» и «История» дневного и заочного отделений. Гражданки Хахалевой (Требушной) в этом списке на зачисление в Абхазский государственный университет нет, как нет и сведений о переводе ее с курса на курс, допуске к государственным экзаменам и т.д.
Наличие выписок из абхазских архивов также опровергает версию, которую представляли в прошлом году Елена Хахалева и председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. «Как сказала Елена Владимировна, как сказал Кисляк, архивы не сохранились – была война в Абхазии, бомбой все разгромило, - напомнил Дмитрий Новиков в своем последнем видеообращении к Елене Хахалевой под заголовком «Хахалева, вы думаете, я о вас забыл?». – Елена Владимировна, бомба попала не в тот кабинет. Там, где лежали приказы о зачислении, там, где лежали приказы о государственном экзамене, аттестационные бланки и приказы о выдаче дипломов, туда бомба не попала. Там все осталось целым. И мы получили приказы о том, что вы никогда не поступали на юридический факультет Тбилисского или Абхазского университета».
Не подтвердил факт обучения Хахалевой и опрошенный адвокатом Салминым гражданин Грузии Кахабер Кахетелидзе, который в 1985 году поступил в АГУ им. А.М. Горького и окончил в 1992 году Сухумский филиал ТГУ (о чем имеются документальные свидетельства, включая диплом), а также ряд других бывших студентов. Наконец, необходимо упомянуть, что обучение в Сухумском филиале ТГУ велось на грузинском языке, которым Хахалева не владела.
«Есть все основания полагать, что нам лжет Елена Владимировна, нам лжет Совет судей в лице Кисляка – а ему не привыкать, – и нам лжет Квалификационная коллегия судей Краснодарского края в лице Елены Шпартько – подружки Хахалевой, - говорит Дмитрий Новиков. – Когда коллегия заседает, в центре сидит Шпартько, а рядом – Хахалева, только Наталья, родная сестра Елены Владимировны, которая работает судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Как вы думаете: кого они будут защищать? Поэтому мы и получаем такие дурацкие ответы».
Еще одно неопровержимое свидетельство того, что грузинский диплом Хахалевой – грубая подделка, - предоставила фабрика «Гознак», которая печатает бланки строгой отчетности. Согласно ответу «Гознака» на запрос Алексея Салмина от 5 октября 2017 года, диплом серии РВ №523043 был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт в июне 1988 года, а не в Тбилисский госуниверситет, для которого предназначались бланки совершенно других серий. Кому был выдан диплом РВ №523043, неизвестно, поскольку архивы Чеченского государственного педагогического университета не сохранились из-за боевых действий в Чечне. Однако из ответов этого вуза известно, что в нем никогда не было ни специальности «Юриспруденция», ни юридического факультета.
Таким образом, все приведенные документальные доказательства указывают на невозможность получения Еленой Хахалевой диплома о высшем образовании ни в Тбилисском государственном университете в период с 1985 по 1991 годы, ни в каком-либо другом грузинском вузе. Из этого следует, что незаконным было не только ее назначение судьей в 2000 году на основании поддельного диплома ТГУ, но и переназначения в 2002, 2004, 2007 и 2008 годах при рассмотрении заявлений Хахалевой о рекомендации на вакантные должности в судах Краснодарского края.
Последняя попытка Хахалевой представить хоть какие-то доказательства того, что ее диплом якобы не является подделкой, была предпринята осенью прошлого года, когда Тбилисский городской суд обязал Сухумский государственный университет Грузии (ранее – Сухумский филиал ТГУ) выдать «золотой судье» оригинал диплома. На это решение, по информации Дмитрия Новикова, якобы и сослались следственные органы, решив не возбуждать дело против Хахалевой. «Елена Владимировна так любит Грузию, что даже и там создает нам препятствия, - говорит Новиков. – Действительно, шансов там больше. Мы не против, если теперь действительно откажут в возбуждении против вас уголовного дела – но по двум причинам: либо за истечением срока давности, либо по причине вашей невменяемости. Возможно, вы были так влюблены в Грузию или так душевно страдали, что были лишены возможности осознавать свои действия в том прекрасном году, когда вы предоставляли документы для назначения судьей. То, что вы сотворили, может сделать только невменяемый человек».
Инициаторы расследования дипломного скандала уже обнаружили ряд свидетельств того, что судебное решение, вынесенное на территории Грузии, базировалось на заведомо сфальсифицированных доказательствах. Например, в суд были приведены «свидетели», которые никогда не могли учиться вместе с Хахалевой, а представлял ее интересы в суде брат ее формально бывшего супруга, грузинский медиамагнат Давид Зилпимиани. Кроме того, стоит напомнить, что у России с Грузией начиная с 2008 года нет дипломатических отношений, все официальные контакты ведутся через третью сторону – посольство Швейцарии. То есть Елена Хахалева как государственный служащий Российской Федерации, желая доказать подлинность своего диплома, должна была взаимодействовать с государственными структурами Грузии в рамках официально установленного порядка, а не по каким-то сомнительным каналам. Обо всем этом адвокат Салмин подробно, с приложением документов, проинформировал руководство РИА «Новости».
Столь солидная доказательная база не оставляет «золотой судье» никаких шансов, поэтому ей так важно если не опровергнуть данные расследования, то потянуть время. Распространение фейковых новостей со ссылкой на неназванные источники – один из проверенных способов сделать хорошую мину при плохой игре. Тем более, что на кону стоит сохранение за Еленой Хахалевой должности председателя административной коллеги в Краснодарском краевом суде. Благодаря этому посту Хахалева имеет доступ ко всем земельно-имущественным спорам и может принимать любые решения, за что она и стала известна как «золотая судья», став за эти годы богатейшей женщиной России при не самой большой официальной зарплате в 200 тысяч рублей в месяц и скромном домике в 66 кв. метров, как указано в ее декларации. Прекращение следственной проверки дает ей все формальные основания для того, чтобы если не сохранить должность в краевом суде, то переместиться в другое высокое судейское кресло. Вот какая интрига скрывается за «сенсацией», растиражированной в СМИ. Но пока о результатах проверки не объявлено официально, приходится вновь констатировать: судья Хахалева не может опровергнуть ни одно из доказательств того, что ее грузинский диплом является фальшивкой.
«Алексей Геннадьевич Салмин провел прекрасную работу и собрал бесспорные доказательства того, что Елена Хахалева, член президиума Краснодарского краевого суда, не училась ни в Абхазском, ни в Тбилисском университетах - ее фамилии просто не существует в списках ни студентов, ни выпускников этих вузов. И все это отражается на нас с вами. Елена Владимировна хочет сделать так, чтобы к ее ногам была брошена репутация всей судебной системы нашей страны ради того, чтобы она сохранила свою должность», - резюмирует Дмитрий Новиков. Все документы, связанные с дипломным скандалом, он намерен разместить на своих страницах в социальных сетях. Эти документы в очередной раз уже переданы в Высшую квалификационную коллегию судей и администрацию президента РФ, а также будут направлены руководству ФСБ, Генпрокуратуры и других органов власти. Судья Новиков на этом не остановится. Ему есть что рассказать и о Федоре Стрельцове из банды Цапков, и о судейской коррупции при строительстве в Краснодарском крае и на Черноморском побережье, и об отъеме земли у простых фермеров, и о многом другом.