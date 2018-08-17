Минкомсвязь переведет россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Минкомсвязь предлагает обязать операторов связи использовать сертифицированное ФСБ шифрование. Это потребует перевода абонентов на новые сим-карты, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект направили на регистрацию в Минюст 3 августа, но 15 августа он был возвращен на доработку. Минэкономики дало на документ положительное заключение, также попросив его доработать.

«Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов»,— прокомментировали в МТС. При этом в компании отметили, что единовременная замена всех сим-карт не потребуется. В «МегаФоне» отметили, что использование российских криптографических алгоритмов для повышения уровня защиты сетей связи в целом может быть целесообразно.