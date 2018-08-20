 

Банк Ротенбергов получит право работать со спецсчетами в системе госзакупок

«СМП банк», принадлежащий братьям Ротенбергам, получит право работать со спецсчетами участников государственных закупок. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на текст правительственного постановления. В пояснительной записке чиновники утверждают, что это разрешение является мерой государственной поддержки банка, который, как известно, находится под санкциями.

Стоит отметить, что особые счета обычно используются участниками тендеров для внесения финансового обеспечения в рамках конкурсов. Право работать со спецсчетами ранее имели 18 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «Россия» и другие. 

После того, как санкционный список был значительно расширен, к этим банкам были добавлены все те, кто оказался под американскими санкциями. В качестве меры поддержки финансовых учреждений также разрешено хранить на счетах этих банков свободные деньги из бюджета, средства госкомпаний и Федерального фонда социального страхования.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru