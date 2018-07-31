О некрополитике

Глеб Павловский в ФБ язвительно сострил:

«Мёртвые вечно кому-то мешают, опять и опять. Не так лежат!»

В комментах – обычное остроумие на тему «какие дураки те, кто интересуется прошлым, надо жить настоящим, надо думать о будущем» и вот это вот всё.

Прямо под постингом Павловского в ленте сообщение от Y-Jesus. «Восстал ли Христос из мёртвых? Исследователи изучают факты».

Ах какие глупые люди. Две тысячи лет прошло, а они всё интересуются – что там случилось с этим покойником.

Тут, конечно, можно отговориться – они-де дураки и религиозные фанатики. Но вот недавно в очень рациональной Британии случилась такая история. Несколько лет назад британцы обрели останки короля Ричарда III (в британской историографии – крайне негативный персонаж, которому приписаны все пороки, включая уродство и горб во всю спину). Останки нашли во время ремонта на парковке в центре Лестера. Там, дескать, был древний монастырь. Сделали генетическую экспертизу. Доказали (ну или «доказали»), что останки действительно королевские. Заодно заявили, что король не был уродом и горбуном. И торжественнейшим образом похоронили в Лестерском соборе. Народу на похоронах была тьма-тьмущая, включая потомков короля (среди которых, кстати, всеми нами любимый Камбербэтч). Баба Лиза не приехала (что очень активно обсуждалось), но прислала графиню Уэссекскую Софи и герцога Глостерского.

Тут можно сослаться на то, что это «для туристов сделали». Хорошо, едем дальше. Был такой поэт Байрон, человек сложной судьбы. Под конец жизни он очень увлёкся освобождением греков (чему способствовали обычные английские вкусы в известной области). В конце концов он умер от лихорадки. Сердце похоронили в Греции, тело – в церки Святой Марии Магладины в Ноттингеме. Так вот, в 1969 году ему поставили кенотаф в Вестминстерском аббатстве. Видимо, в знак признания того, что покойник всё это время не так лежал. А может, и так – но время переменилось, и теперь можно его перенести и в более почётное место.

При этом все почему-то убеждены, что в Англии ничего не меняется, в том числе и картина прошлого. Ага-ага, Англичане ПОСТОЯННО пересматривают свою историю, непрерывно над ней работая. Другое дело, что они это делают именно что ПОСТОЯННО, каждую минуту что-то подкручивают и подпиливают. Без авралов и больших сломов. Но - постоянно.

Что сказать хотел-то. Дикари, животные и дети «живут настоящим и будущим» и не интересуются, правильно ли лежат их мёртвые. А Белые Люди БЕСКОНЕЧНО ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПРОШЛЫМ, даже очень древним. И ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ, чтобы все покойники лежали правильно. Чтобы как надо лежали. Потому что от этого зависит очень многое. Так что в этом деле ПОРЯДОК нужен. И порядок этот ОЧЕНЬ ВАЖЕН.

Хотя, конечно, никто не неволит. «Покрывайтесь вы хоть коростой» (с). А также сидите на куче непогребённых трупов советских солдат, держите Ленина в мавзолее и т.п. Какая к чёрту разница, как покойники лежат, ага-ага.

Ну и останетесь с чёртом.