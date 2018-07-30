Как я провёл лето в Швеции

Всерьёз рассуждать о качестве журналистской работы в статье Елизаветы Александровой-Зориной Швеция: от популизма к национализму мы, разумеется, не можем. Невозможно рассуждать о том, что отсутствует. То ли тема не важна и не задевает авторку лично, то ли денег мало платят, то ли занята очень... в чужую голову не залезешь, да мы и не стремимся. Однако появление в уважаемом издании Gazeta.ru материала настолько низкого литературного качества, написанного буквально в стилистике школьного сочинения "как я провёл лето", заставляет нас задуматься о текущей информационной повестке и мотивах. Ведь за отсутствующей формой есть ещё и содержание...

Что же хотел сказать автор своим произведением? - зададим мы себе вопрос вслед за школьной учительницей литературы и попробуем проиллюстрировать его несколькими цитатами.

Швеция занимает одно из первых мест по свободе слова в мире (после Норвегии и Исландии), а доверие к СМИ здесь — одно из самых высоких в Европе. Три популярные шведские газеты существуют с XIX века, и есть большое количество левых и местных изданий, каждое со своей богатой историей - радостно сообщает нам автор, не утруждая себя какими-либо ссылками на источники рейтинга и способы измерения доверия. Увы, благостную картину омрачают зловредные "альтернативные СМИ", которые, по сообщению авторки, не принадлежат ни одному медиахолдингу и пишут в основном только о мигрантах и беженцах. Естественно, в негативном ключе: о совершенных мигрантами преступлениях, о перестрелках, столкновениях, обмане миграционных служб (например, когда взрослые мужчины выдают себя за подростков).

Собственно говоря, дальше статью можно было бы и не читать. Всё главное нам уже рассказано. Зловредные альтернативные СМИ меняют повестку дня и некогда благостная, толерантная Швеция внезапно становится нетолерантной, нетерпимой к приезжим, проблемы с которыми в основном носят социальный, от бедности, а не национально-культурный характер.

Впрочем, щедрою рукой Елизаветы Александровой-Зориной небольшой объём проблем национально-культурного характера мигранты шведам всё же доставляют. И, разумеется, это - русские мигранты. В Стокгольме я встречала некоторых наших соотечественников, которые, прямо скажем, не украсили собой шведское общество. В одной семье муж избивает бывшую жену, а она шантажирует его ребенком и вымогает деньги на нового любовника. Очень русская, между прочим, история. - сообщает нам толерантная журналистка. Ну да, ну да. В статье про Швецию и общественную дискуссию вокруг мигрантов из стран мусульманского востока не пнуть русских нельзя, это ж святое.



Гуманистический мессадж статьи, если подвести итог под её содержанием состоит в том, что с националистами общаться и сотрудничать некомильфо, Поэтому в кафе, заговорив о мигрантах, шведы озираются, понижая голос, и очень осторожно подбирают слова, чтобы не показать свою приязнь к национализму. Хотя они могли бы громко, честно и открыто повторять клише левацкой пропаганды о том, что никаких проблем с интеграцией иных национальностей в социальную иерархию нет, а какие есть - так не национальные, а социальные. Но зловещие альтернативные СМИ, сменив повестку дня, вытаскивают вопрос с мигрантами в публичное пространство и возникает риск того, что к власти могли бы прийти неправильные шведы неправильных убеждений из местной националистической партии. Центральным СМИ следовало бы не замалчивать националистическую повестку, а чаще высказываться в русле тех же упомянутых левацких клише, упирая на то, что мигранты хорошие, но очень бедные и необразованные. И что проблема с ними не национальная, а социальная - не встраиваются еще в местную социальную иерархию, но им нужно помочь. Тогда и повестка дня не сменилась бы в политике и...



В этом месте мы плавно переходим к тому, по какой причине уважаемое издание с многолетней историей и, безусловно, обладающее пулом квалифицированных авторов, публикует подобный детский лепет.

Если все эти рассуждения спроецировать на российскую почву, то мало что изменится в направленности текста.

Уважаемые центральные власти! Уважаемые центральные СМИ! - как бы хочет потребовать авторка, - смелее перехватывайте повестку дня у маргинальных блоггеров и оппозиционеров! Громче требуйте интеграции мигрантов в общество!



Вопрос о том, нужны ли вообще стране мигранты таким способом заболтать и замылить, однако, не удастся.

Нонеча не то, что давеча.

Заявленная программа суггестивного обслуживания населения в России попросту не сработает, хотя бы по причине отсутствия здесь традиционного массового доверия центральным СМИ. Тем более она не сработает при настолько халтурном исполнении. И не надейтесь, Елизавета.