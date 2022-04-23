 

Арахамия призвал не убивать российских пленных

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что хотя он сам до недавнего времени считал, что русских надо не брать в плен, а убивать, но сейчас вынужден пересмотреть эту позицию, потому что у Украины "проблемы с пополнением обменного фонда".
https://t.me/stranaua/38151  
В России, плюс ДНР и ЛНР, предположительно, уже тысячи украинских пленных. Украинцы заявляли 700 пленных россиян, однако есть сомнения как в том, что все эти люди живы, так и в том, что многие из них не были покалечены. 
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APN.ru