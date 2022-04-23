В России разработали безопасно разлагающийся пластик

В России разработана технология производства биопластика на основе растительных волокон, который разлагается в природе в безвредную биомассу за семь-десять лет.

Новый материал пригоден для производства полиэтиленовых изделий для пищевой и непищевой промышленности, особенно толстостенных ёмкостей, например бочек, цистерн и канистр. Его ещё предстоит доработать для производства плёнок.

Опытные образцы биопластика были изготовлены на Омском заводе смазочных материалов, а затем усовершенствованы в научной лаборатории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве. В составе материала - ПНД (полиэтилен низкого давления) и концентрат из микроцеллюлозы, лузги гречихи и риса, предназначенный для биоразложения. Россия располагает достаточной сырьевой базой и производственными мощностями для производства такого биопластика.