 

В России разработали безопасно разлагающийся пластик

 

В России разработана технология производства биопластика на основе растительных волокон, который разлагается в природе в безвредную биомассу за семь-десять лет. 

Новый материал пригоден для производства полиэтиленовых изделий для пищевой и непищевой промышленности, особенно толстостенных ёмкостей, например бочек, цистерн и канистр. Его ещё предстоит доработать для производства плёнок.

Опытные образцы биопластика были изготовлены на Омском заводе смазочных материалов, а затем усовершенствованы в научной лаборатории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве. В составе материала - ПНД (полиэтилен низкого давления) и концентрат из микроцеллюлозы, лузги гречихи и риса, предназначенный для биоразложения. Россия располагает достаточной сырьевой базой и производственными мощностями для производства такого биопластика.

 

За 70 лет человечество произвело более 8 млрд тонн пластмассы, которая разлагается, по расчётам, в среднем 400 лет. 
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APN.ru