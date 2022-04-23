В России выросло число преступлений, совершаемых мигрантами

Количество преступлений, совершённых мигрантами в России за первый квартал нынешнего года, выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь-март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ - 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)", - говорится в статистических материалах МВД.

Кроме того, более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания.

Прекращение российского гражданства в связи с нарушениями, допущенными при приёме в гражданство, ограничено десятилетним сроком, но это не относится к случаям, которые связаны с совершением преступлений.



Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесённый в Госдуму парламентом Чеченской Республики законопроект о запрете упоминания в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей.

