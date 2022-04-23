С крейсера "Москва" были спасены 396 членов экипажа

По сообщению Минобороны РФ, один военнослужащий погиб и ещё двадцать семь членов экипажа пропали без вести "в ходе борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва", погибшего в результате пожара и детонации боеприпаса 14 апреля. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера и доставлены в Севастополь.

Погибший -- старший мичман Иван Вахрушев. «Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.



