 

С крейсера "Москва" были спасены 396 членов экипажа

 

По сообщению Минобороны РФ, один военнослужащий погиб и ещё двадцать семь членов экипажа пропали без вести "в ходе борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва", погибшего в результате пожара и детонации боеприпаса 14 апреля. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера и доставлены в Севастополь.

Погибший -- старший мичман Иван Вахрушев. «Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 

Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

 


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APN.ru