 

Украина начала получать желаемое оружие

 

По словам президента Украины Зеленского, Запад наконец "услышал" и начал передавать Киеву "именно то, что мы просили". Просил Киев тяжёлые вооружения, артиллерию большой дальности. 

С февраля США уже поставили Украине 7,1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 2,2 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, 12 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4, 1 тыс. гранатометов для борьбы с легкими бронированными целями, 7,2 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе автоматов, пулеметов и пистолетов, 300 гранатометов, около 40 млн патронов для стрелкового оружия, 21 млн малокалиберных снарядов для минометов и артиллерии. Украинские ВСУ получили от США не менее 17 вертолетов Ми-17 и три патрульных катера.

Теперь США также начали поставку на Украину 18 155-мм гаубиц и снаряды к ним. Общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву на данный момент оценивается в $3,5 млрд.


 


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APN.ru