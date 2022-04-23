Украина начала получать желаемое оружие

По словам президента Украины Зеленского, Запад наконец "услышал" и начал передавать Киеву "именно то, что мы просили". Просил Киев тяжёлые вооружения, артиллерию большой дальности.

С февраля США уже поставили Украине 7,1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 2,2 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, 12 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4, 1 тыс. гранатометов для борьбы с легкими бронированными целями, 7,2 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе автоматов, пулеметов и пистолетов, 300 гранатометов, около 40 млн патронов для стрелкового оружия, 21 млн малокалиберных снарядов для минометов и артиллерии. Украинские ВСУ получили от США не менее 17 вертолетов Ми-17 и три патрульных катера.

Теперь США также начали поставку на Украину 18 155-мм гаубиц и снаряды к ним. Общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву на данный момент оценивается в $3,5 млрд.