Университет Плимута уничтожил разделение туалетов на женские и мужские

Университет Плимута -- государственное высшее учебное заведение на юго-западе Англии -- фактически уничтожил разделение туалетов на женские и мужские. Теперь на дверях туалетов (формально "мужских" и "женских") в университете висят таблички со следующим текстом: "Если вам кажется, что кто-то зашёл не в ту уборную, не глазейте на них, не оскорбляйте и не поправляйте. Уважайте их идентичность. Они используют ту уборную, где чувствуют себя безопасно. Не доставляйте им неудобств, лучше защитите их. Трансы, небинарные и не определившиеся со своей гендерной идентичностью студенты: вы имеете все права на то, чтобы здесь находиться".

Хотя формально этот текст обращён как к мужчинам, так и женщинам, наибольшее возмущение он вызвал у женщин, потому что наиболее часты заходы мужчин в женские туалеты, и женщины не чувствуют себя в безопасности.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10742211/Plymouth-University-tells-women-not-challenge-people-think-men-using-toilets.html

Подобная подчёркнутая "защита интересов трансов и небинарных" уже широко распространилась по британским университетам. Так, в Университете Бристоля трансы, при попустительстве администрации университета, травили (оскорбляли, угрожали насилием) аспирантку, употреблявшую слово "материнство" и утверждавшую, что родить ребёнка могут только биологические женщины.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10742593/Feminist-PhD-student-loses-negligence-case-against-woke-Bristol-University.html

